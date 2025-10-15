október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Terjed a fitoplazma

1 órája

Elrendelték a zárlatot: a Balaton déli partját is elérte a végzetes szőlőbetegség

Címkék#növényvédelmi#szőlő fitoplazma#zárlat

Újabb népszerű balatoni szőlőtermő vidéken ütötte fel magát a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség. A fitoplazma miatt újabb vidéken rendeltek el zárlatot Somogy vármegyében.

Koszorus Rita

A Balatonboglári borvidék újabb részén kellett elrendelni növényvédelmi zárlatot a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma miatt. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal határozata értelmében kijelölik a fertőzött területet és zárlati intézkedéseket is elrendeltek. 

balatonlellén is zárlatot rendeltek el a fitoplazma miatt
Ezúttal a balatonlellei hegyen rendeltek el zárlatot a fitoplazma miatt. Fotó: Huszár Márk

Terjed a fitoplazma

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényvédelmi felügyelője Balatonlellén talált olyan területeket, amelyekről kiderült, hogy a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmával fertőzöttek. Az érintett ingatlanok mintegy 4 kilométer sugaró körében található ültetvények tulajdonosait és földhasználóit is értesítették az intézkedésről. A határozatban az áll, hogy a kijelölt terület határától számított 3 kilométer sugarú körben pufferzónát jelölnek ki, amelybe beletartoznak az ott lévő települések, így Fonyód és Balatonfenyves is.  

A fertőzött terüelten a tüneteket mutató növényeket gyökérzettel együtt meg kell semmisíteni a gazdáknak, az új hajtásokat folyamatosan el kell távolítani és tilos szaporító,- és ültetési anyagot fertőzött területről elszállítani. A terjedést elősegítő növényt , terméket, anyagot, eszközöt a területre be- vagy kivinni is tilos. Mivel a fitoplazmát az idegenhonos rovar, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, kötelező az ellene való védekezés permetezéssel. 

A pufferzónában is különleges intézkedések lépnek életbe, ott is kötelező a permetezés, valamint a metszés, és a hatóság által megjelölt növényeket el kell pusztítani, fertőzött növényt ki- vagy bevinni tilos, ahogy a betegség terjedését elősegítő anyagokat sem lehet onnan elszállítani. 

A hatóság fokozottan ellenőrzi a szabályok betartását, aki pedig ezeket elmulasztja, szigorúan megbírságolják. Korábban már Fonyódon és Zamárdi környékén is rendelt el az élelmiszerlánc-felügyelet hasonló zárlatot, mivel az érintettek szerint ijesztő mértéket öltött a fitoplazmával fertőzött ültetvények száma. 

Egy kilométeres sugarú körben zárlatot rendeltek el. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu