Elrendelték a zárlatot: a Balaton déli partját is elérte a végzetes szőlőbetegség

A Balatonboglári borvidék újabb részén kellett elrendelni növényvédelmi zárlatot a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma miatt. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal határozata értelmében kijelölik a fertőzött területet és zárlati intézkedéseket is elrendeltek.

Ezúttal a balatonlellei hegyen rendeltek el zárlatot a fitoplazma miatt. Fotó: Huszár Márk

Terjed a fitoplazma

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényvédelmi felügyelője Balatonlellén talált olyan területeket, amelyekről kiderült, hogy a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmával fertőzöttek. Az érintett ingatlanok mintegy 4 kilométer sugaró körében található ültetvények tulajdonosait és földhasználóit is értesítették az intézkedésről. A határozatban az áll, hogy a kijelölt terület határától számított 3 kilométer sugarú körben pufferzónát jelölnek ki, amelybe beletartoznak az ott lévő települések, így Fonyód és Balatonfenyves is.

A fertőzött terüelten a tüneteket mutató növényeket gyökérzettel együtt meg kell semmisíteni a gazdáknak, az új hajtásokat folyamatosan el kell távolítani és tilos szaporító,- és ültetési anyagot fertőzött területről elszállítani. A terjedést elősegítő növényt , terméket, anyagot, eszközöt a területre be- vagy kivinni is tilos. Mivel a fitoplazmát az idegenhonos rovar, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, kötelező az ellene való védekezés permetezéssel.

A pufferzónában is különleges intézkedések lépnek életbe, ott is kötelező a permetezés, valamint a metszés, és a hatóság által megjelölt növényeket el kell pusztítani, fertőzött növényt ki- vagy bevinni tilos, ahogy a betegség terjedését elősegítő anyagokat sem lehet onnan elszállítani.

A hatóság fokozottan ellenőrzi a szabályok betartását, aki pedig ezeket elmulasztja, szigorúan megbírságolják. Korábban már Fonyódon és Zamárdi környékén is rendelt el az élelmiszerlánc-felügyelet hasonló zárlatot, mivel az érintettek szerint ijesztő mértéket öltött a fitoplazmával fertőzött ültetvények száma.