Üzemanyag
52 perce
Hoppá! Csütörtökön nagyon meglepődhetsz, ha tankolsz
Fotó: Szendi Péter
– Csütörtökön továbbra is változatlan árakon tankolhatunk – számolt be szerdán a holtankoljak.hu. – Nem módosul a benzin és a gázolaj ára sem.
A mai átlagárak a következők: 95-ös benzin: 581 Ft/liter, gázolaj: 586 Ft/liter.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre