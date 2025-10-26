október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehetőségek a változásokkal

1 órája

Új korszak jöhet a magyar lakáspiacon – a fix 3%-os lakáshitel, gyorsított engedélyezés és jön a társasházi építményi jog is

Címkék#Boldingatlan Kft#projektek#társasházi építmény#építményi jog#család#hitel

A magyar lakáspiac talán egyik legátfogóbb változása zajlik éppen. A kormány új intézkedéseket vezetett be, amelyek célja, hogy biztonságosabbá, gyorsabbá és elérhetőbbé tegyék az ingatlanfejlesztést, valamint az új lakások építését és vásárlását minden résztvevő számára.

Lugosi Laura

A fix 3%-os lakáshitel, a gyorsított engedélyezési eljárás és a társasházi építményi jog együtt biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá és elérhetőbbé tehetik az új lakások piacát. Ezek az intézkedések segíthetik a ingatlanvásárlókat, a fejlesztőket és a bankokat azzal, hogy csökkentik a kockázatokat, felgyorsítják az építkezéseket és ösztönzik, valamint biztonságossá teszik az otthonteremtést.

Az ingatlanpiac megugorhat
Az ingatlanpiac megugorhat 
Forrás: ingatlan.com

Társasházi építményi jog – nagyobb biztonság már az ingatlan építése alatt

A 2026 elején bevezetni kívánt társasházi építményi jog lehetővé tenné, hogy a még épülő társasházak lakásai már az építés ideje alatt önálló jogi státuszt kapjanak az ingatlan-nyilvántartásban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vevő nemcsak a kész lakás átadása után, hanem már az építkezés közben is jogi védelmet élvez. A rendszer előnye, hogy a bankok így már az építés fázisában is tudnak hitelt nyújtani, hiszen a projekt mögött bejegyzett jogviszony áll. Ez egyszerre növeli a vásárlói biztonságot és csökkenti a fejlesztői kockázatot.

Gyorsított engedélyezési eljárás – több lakás, kevesebb várakozás

A második fontos elem az új lakásépítések gyorsított engedélyezése, amely az építőipar adminisztratív terheit csökkenti. 
Az új szabályok szerint az olyan fejlesztések, amelyek megfelelnek bizonyos feltételeknek – például legalább 250 lakásos projektek, amelyek 70%-ban az Otthon Start feltételeihez igazodnak –, kiemelt beruházásként gyorsított eljárásban indulhatnak. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az engedélyeztetés ideje akár hónapokkal is rövidülhet, így az építkezések korábban kezdődhetnek, a lakások pedig hamarabb elkészülhetnek.

Kaposváron a Kecelhegyen is új társasház épül
Kaposváron a Kecelhegyen is új társasház épül
 Forrás: boldingatlan.hu

Fix 3%-os lakáshitel – kiszámíthatóság az első otthonhoz

A harmadik pillér a fix 3%-os kamatozású lakáshitel, amely már 2025. szeptember 1-jétől elérhető az Otthon Start program keretében. A hitel célja, hogy fiataloknak és első lakást vásárló családoknak kínáljon hosszú távon kiszámítható finanszírozási lehetőséget. A konstrukció legfeljebb 50 millió forintig vehető fel, maximum 25 éves futamidővel, és legalább 10% önerőt igényel. A fix kamatozás garantálja, hogy a törlesztőrészlet nem emelkedik a piaci kamatok változásával.

Mit jelent ez köznyelvre fordítva?

Az új intézkedések célja, hogy biztonságosabbá és elérhetőbbé tegyék az új lakások piacát.

  • A társasházi építményi jog azt jelenti, hogy ha valaki egy még épülő házban vásárol lakást, már az építés alatt is jogilag védett lesz. Ha például a beruházó csődbe megy, a vevő akkor is hivatkozhat az ingatlan-nyilvántartásban szereplő jogára.
  • A fix 3%-os lakáshitel kiszámíthatóságot ad: a havi törlesztőrészlet nem fog nőni, még akkor sem, ha a kamatok emelkednek. Ez megkönnyíti az első otthon megszerzését, különösen fiatal családoknak.
  • A gyorsított engedélyezés pedig azt segíti, hogy a lakásépítések ne akadjanak el a bürokrácia útvesztőiben. Ha gyorsabban indulnak az építkezések, több új lakás kerülhet a piacra, ami hosszabb távon az árakat is mérsékelheti.

 

Folyamatosan épülnek az új társasházak, lakóparkok
Folyamatosan épülnek az új társasházak, lakóparkok
 Forrás: cordia.hu

Mit mond a szakértő? 

Boldizsár Balázst, a Boldingatlan Kft. ügyvezetőjét kérdeztük, aki elmondta, hogy szerinte a magyar lakáspiacon eddig is megvolt a megfelelő biztonság, de az új intézkedések ezt tovább erősíthetik. Úgy látja, hogy bár a változások pozitív hozadéka még nem minden területen érezhető, az biztosan elmondható, hogy a vásárlók nagyobb bizalommal és jobb érzéssel vágnak bele az ingatlanvásárlásba, hiszen ezek az új szabályok fokozzák a biztonságérzetet és stabilabb környezetet teremtenek a piacon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu