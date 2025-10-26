Új korszak jöhet a magyar lakáspiacon – a fix 3%-os lakáshitel, gyorsított engedélyezés és jön a társasházi építményi jog is

A fix 3%-os lakáshitel, a gyorsított engedélyezési eljárás és a társasházi építményi jog együtt biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá és elérhetőbbé tehetik az új lakások piacát. Ezek az intézkedések segíthetik a ingatlanvásárlókat, a fejlesztőket és a bankokat azzal, hogy csökkentik a kockázatokat, felgyorsítják az építkezéseket és ösztönzik, valamint biztonságossá teszik az otthonteremtést.

Az ingatlanpiac megugorhat

Forrás: ingatlan.com

Társasházi építményi jog – nagyobb biztonság már az ingatlan építése alatt

A 2026 elején bevezetni kívánt társasházi építményi jog lehetővé tenné, hogy a még épülő társasházak lakásai már az építés ideje alatt önálló jogi státuszt kapjanak az ingatlan-nyilvántartásban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vevő nemcsak a kész lakás átadása után, hanem már az építkezés közben is jogi védelmet élvez. A rendszer előnye, hogy a bankok így már az építés fázisában is tudnak hitelt nyújtani, hiszen a projekt mögött bejegyzett jogviszony áll. Ez egyszerre növeli a vásárlói biztonságot és csökkenti a fejlesztői kockázatot.

Gyorsított engedélyezési eljárás – több lakás, kevesebb várakozás

A második fontos elem az új lakásépítések gyorsított engedélyezése, amely az építőipar adminisztratív terheit csökkenti.

Az új szabályok szerint az olyan fejlesztések, amelyek megfelelnek bizonyos feltételeknek – például legalább 250 lakásos projektek, amelyek 70%-ban az Otthon Start feltételeihez igazodnak –, kiemelt beruházásként gyorsított eljárásban indulhatnak. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az engedélyeztetés ideje akár hónapokkal is rövidülhet, így az építkezések korábban kezdődhetnek, a lakások pedig hamarabb elkészülhetnek.

Kaposváron a Kecelhegyen is új társasház épül

Forrás: boldingatlan.hu

Fix 3%-os lakáshitel – kiszámíthatóság az első otthonhoz

A harmadik pillér a fix 3%-os kamatozású lakáshitel, amely már 2025. szeptember 1-jétől elérhető az Otthon Start program keretében. A hitel célja, hogy fiataloknak és első lakást vásárló családoknak kínáljon hosszú távon kiszámítható finanszírozási lehetőséget. A konstrukció legfeljebb 50 millió forintig vehető fel, maximum 25 éves futamidővel, és legalább 10% önerőt igényel. A fix kamatozás garantálja, hogy a törlesztőrészlet nem emelkedik a piaci kamatok változásával.