19 perce
Új korszak jöhet a magyar lakáspiacon – a fix 3%-os lakáshitel, gyorsított engedélyezés és jön a társasházi építményi jog is
A magyar lakáspiac talán egyik legátfogóbb változása zajlik éppen. A kormány új intézkedéseket vezetett be, amelyek célja, hogy biztonságosabbá, gyorsabbá és elérhetőbbé tegyék az ingatlanfejlesztést, valamint az új lakások építését és vásárlását minden résztvevő számára.
A fix 3%-os lakáshitel, a gyorsított engedélyezési eljárás és a társasházi építményi jog együtt biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá és elérhetőbbé tehetik az új lakások piacát. Ezek az intézkedések segíthetik a ingatlanvásárlókat, a fejlesztőket és a bankokat azzal, hogy csökkentik a kockázatokat, felgyorsítják az építkezéseket és ösztönzik, valamint biztonságossá teszik az otthonteremtést.
Társasházi építményi jog – nagyobb biztonság már az ingatlan építése alatt
A 2026 elején bevezetni kívánt társasházi építményi jog lehetővé tenné, hogy a még épülő társasházak lakásai már az építés ideje alatt önálló jogi státuszt kapjanak az ingatlan-nyilvántartásban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vevő nemcsak a kész lakás átadása után, hanem már az építkezés közben is jogi védelmet élvez. A rendszer előnye, hogy a bankok így már az építés fázisában is tudnak hitelt nyújtani, hiszen a projekt mögött bejegyzett jogviszony áll. Ez egyszerre növeli a vásárlói biztonságot és csökkenti a fejlesztői kockázatot.
Gyorsított engedélyezési eljárás – több lakás, kevesebb várakozás
A második fontos elem az új lakásépítések gyorsított engedélyezése, amely az építőipar adminisztratív terheit csökkenti.
Az új szabályok szerint az olyan fejlesztések, amelyek megfelelnek bizonyos feltételeknek – például legalább 250 lakásos projektek, amelyek 70%-ban az Otthon Start feltételeihez igazodnak –, kiemelt beruházásként gyorsított eljárásban indulhatnak. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az engedélyeztetés ideje akár hónapokkal is rövidülhet, így az építkezések korábban kezdődhetnek, a lakások pedig hamarabb elkészülhetnek.
Fix 3%-os lakáshitel – kiszámíthatóság az első otthonhoz
A harmadik pillér a fix 3%-os kamatozású lakáshitel, amely már 2025. szeptember 1-jétől elérhető az Otthon Start program keretében. A hitel célja, hogy fiataloknak és első lakást vásárló családoknak kínáljon hosszú távon kiszámítható finanszírozási lehetőséget. A konstrukció legfeljebb 50 millió forintig vehető fel, maximum 25 éves futamidővel, és legalább 10% önerőt igényel. A fix kamatozás garantálja, hogy a törlesztőrészlet nem emelkedik a piaci kamatok változásával.
Mit jelent ez köznyelvre fordítva?
Az új intézkedések célja, hogy biztonságosabbá és elérhetőbbé tegyék az új lakások piacát.
- A társasházi építményi jog azt jelenti, hogy ha valaki egy még épülő házban vásárol lakást, már az építés alatt is jogilag védett lesz. Ha például a beruházó csődbe megy, a vevő akkor is hivatkozhat az ingatlan-nyilvántartásban szereplő jogára.
- A fix 3%-os lakáshitel kiszámíthatóságot ad: a havi törlesztőrészlet nem fog nőni, még akkor sem, ha a kamatok emelkednek. Ez megkönnyíti az első otthon megszerzését, különösen fiatal családoknak.
- A gyorsított engedélyezés pedig azt segíti, hogy a lakásépítések ne akadjanak el a bürokrácia útvesztőiben. Ha gyorsabban indulnak az építkezések, több új lakás kerülhet a piacra, ami hosszabb távon az árakat is mérsékelheti.
Mit mond a szakértő?
Boldizsár Balázst, a Boldingatlan Kft. ügyvezetőjét kérdeztük, aki elmondta, hogy szerinte a magyar lakáspiacon eddig is megvolt a megfelelő biztonság, de az új intézkedések ezt tovább erősíthetik. Úgy látja, hogy bár a változások pozitív hozadéka még nem minden területen érezhető, az biztosan elmondható, hogy a vásárlók nagyobb bizalommal és jobb érzéssel vágnak bele az ingatlanvásárlásba, hiszen ezek az új szabályok fokozzák a biztonságérzetet és stabilabb környezetet teremtenek a piacon.