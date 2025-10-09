Jég veled! Egy igaz történet a somogyi földekről

A 2025-ös nyár Európa-szerte a hőség és az aszály jegyében telt, és ez alól Somogy sem volt kivétel. Nem igazán a jégkárral, hanem inkább a csapadék hiányával küzdöttek a gazdák Somogyban. Júniusban 22,17 Celsius, júliusban 22,13 Celsius, augusztusban pedig 21,41 Celsius volt az átlaghőmérséklet a vármegyében – mindhárom hónap melegebb volt az ilyenkor szokásosnál. A nyári időszakban 81 nyári napot, 52 hőségnapot és 10 forró napot regisztráltak, a legmagasabb hőmérsékletet Kaposvár-Fészeklakon mérték, 37,3 Celsiust. A csapadék mennyisége ugyanakkor jelentősen elmaradt a sokéves átlagtól. Júniusban mindössze 10,13 milliméter eső hullott Somogyban, ami még az országos átlagot sem érte el. Júliusban és augusztusban ugyan valamivel több, 63 milliméter körüli eső esett, de a tartós szárazság így is komoly kihívást jelentett a mezőgazdaság számára.

Forró és aszályos volt a nyár, de védekezni a jégkár ellen így is kellett.

Fotó: Németh András Péter

– Az idei évben az előző évekhez képest országszerte kevesebb jégveszélyes zivatar alakult ki – tájékoztatott Kocsis Áron, a jégkármérséklő rendszer üzemeltetési igazgatója. Ezért a jégkármérséklő rendszer üzemeltetésére is jóval kevesebb alkalommal volt szükség. Április 15. és szeptember 30. között országosan 64 napon, összesen közel 105 millió 839 ezer üzemórán át működtek a talajgenerátorok. Ez 44 százalékkal kevesebb, mint tavaly, és a rendszer nyolcéves működésének eddigi legalacsonyabb értéke, tette hozzá kérdésünkre küldött sajtóválaszában.

Somogyban is csökkent a beavatkozások száma: a vármegyei generátorokat az idei szezonban a korábbiaknál jóval kevesebbszer kellett bekapcsolni. Március és szeptember között hét szupercellás zivatar alakult ki a térségben, ezek azonban kisebb területen, rövidebb ideig fejtették ki hatásukat.

Látványosan csökkentek a jégkárok

Kevesebb már a jégkár. Forrás: MW

A jégkárok mértéke idén országosan és Somogyban is jelentősen visszaesett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint. 2025-ben a gazdálkodók összesen 14 ezer 524 hektárra jelentettek jégkárt, ami 69 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. Összehasonlításképp: 2017-ben, az országos rendszer bevezetése előtt, 72 ezer hektárnyi területen okozott kárt a jégeső.

A jégkármérséklő hálózat működését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara irányítja: az ország 986 pontján 219 automata és 767 manuális talajgenerátor üzemel. Ezek ezüst-jodid hatóanyagot juttatnak a zivatarfelhőkbe, amellyel a jégszemcsék méretét csökkentik, így a lehulló jég kevésbé okoz károkat. A rendszerre fordított minden egyes forint mintegy 33 forintnyi termelési értéket véd meg – éves szinten mintegy 50 milliárd forintot.

A somogyi gazdák is érzik a védelem hatását

– Bár a jégeső előfordulása teljesen nem szüntethető meg, a rendszer működésének köszönhetően a lehulló jégszemek mérete érezhetően csökkent, szögezte le Kocsis Áron.

Somogyban is kevesebb, kisebb kárt okozó jégeső fordult elő, ami a gazdák visszajelzései szerint sokat segített a nehéz, aszályos évben.

A jégkármérséklő rendszer idei szezonja tehát nemcsak a számok, hanem a helyi tapasztalatok alapján is sikeresnek bizonyult: a somogyi termelők biztonságosabban vészelhették át a nyarat, és a természet okozta károk mértéke tovább mérséklődött.