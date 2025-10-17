1 órája
Aranyárban adják a diót és a gesztenyét: nem csak a hideg, az árak miatt is lefagytunk kicsit
Csípős reggeli hidegben indultak meg a kaposváriak a piacra pénteken. A csípős hidegben a vásárlók keresgélték a hétvégi ebédhez valót a Kaposvári Nagypiacon. Megérte korán kelni: az ősz minden íze és színe elénk tárult a helyi termelők portékái között.
Nyakunkon a tökszezon, ez egyértelműen kiderült a a Kaposvári Nagypiacon. A standokon hosszúkás, kerekded, narancssárga és egészen világos árnyalatú tökök sorakoztak, némelyik akár tízkilósra is megnőtt. Volt belőlük sütni való, leveshez való főzőtök, sőt dísztök is, amivel sokan már az őszi dekorációjukat készítették elő.
Aki inkább a gesztenyét kereste, meg is találhatta a kedvencét – igaz, nem olcsón. A szelídgesztenye ára 2500 forint körül mozgott kilónként, de a legtöbb árus szerint ez még csak a szezon eleje, így később akár tovább is emelkedhet. A dió is igazi kincsnek számít idén: a dióbél ára 3900 és 4800 forint között változott, attól függően, honnan származott az áru és mennyire volt válogatott.
Pompázatos őszi színekbe borult a Kaposvári Nagypiac
A piaci forgatagban már érezni lehetett a mindenszentek és halottak napja közeledtét. Egyre több standon jelentek meg a sírdíszek, koszorúk és mécsesek, amelyekből mindenki találhatott pénztárcájához illőt. Az egyszerű, tobozalapú koszorúk 1800 forinttól indultak, de a díszesebb, virágos kompozíciókért ennek akár a többszörösét is elkérték.
A temetőbe szánt virágok is szép számmal sorakoztak: árvácskák, krizantémok, büdöskék illatoztak a kertészetek asztalain. Többen már most beszerezték a növényeket, hogy még az első fagyok előtt elültethessék őket a sírokra.
Virágpompa a nagypiaconFotók: Lang Róbert
A dughagyma is kapós volt ezen a pénteken: az átlagos ára 2200 forint körül mozgott, de a vevők gyorsan elkapkodták a szebb, nagyobb szemeket. Az árusok szerint sokan már most gondolnak a tavaszi veteményre, így a magok és hagymák iránt is megnőtt a kereslet.
Bár a szüreti időszak már a végéhez közeledik, a szőlő még mindig megtalálható a kaposvári Nagypiacon. A kései fajták – például az otelló és az izabella – még most is édesek, és jó áron, 700–900 forint között kínálták őket. Az almák, körték, birsalmák is roskadoztak a ládákban, sok termelő a saját kertjéből hozta a gyümölcsöt, így nemcsak friss, hanem illatos, nap érlelte portékát kínált a vásárlóknak.