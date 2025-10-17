Aranyárban adják a diót és a gesztenyét: nem csak a hideg, az árak miatt is lefagytunk kicsit

Nyakunkon a tökszezon, ez egyértelműen kiderült a a Kaposvári Nagypiacon. A standokon hosszúkás, kerekded, narancssárga és egészen világos árnyalatú tökök sorakoztak, némelyik akár tízkilósra is megnőtt. Volt belőlük sütni való, leveshez való főzőtök, sőt dísztök is, amivel sokan már az őszi dekorációjukat készítették elő.

Tök jó volt a kínálat a Kaposvári Nagypiacon, igazi őszi kavalkád fogadta a vásárlókat.

Fotó: Lang Róbert

Aki inkább a gesztenyét kereste, meg is találhatta a kedvencét – igaz, nem olcsón. A szelídgesztenye ára 2500 forint körül mozgott kilónként, de a legtöbb árus szerint ez még csak a szezon eleje, így később akár tovább is emelkedhet. A dió is igazi kincsnek számít idén: a dióbél ára 3900 és 4800 forint között változott, attól függően, honnan származott az áru és mennyire volt válogatott.

Pompázatos őszi színekbe borult a Kaposvári Nagypiac

A piaci forgatagban már érezni lehetett a mindenszentek és halottak napja közeledtét. Egyre több standon jelentek meg a sírdíszek, koszorúk és mécsesek, amelyekből mindenki találhatott pénztárcájához illőt. Az egyszerű, tobozalapú koszorúk 1800 forinttól indultak, de a díszesebb, virágos kompozíciókért ennek akár a többszörösét is elkérték.

Sokféle koszorú kapható az árusoknál

Fotó: Lang Róbert

A temetőbe szánt virágok is szép számmal sorakoztak: árvácskák, krizantémok, büdöskék illatoztak a kertészetek asztalain. Többen már most beszerezték a növényeket, hogy még az első fagyok előtt elültethessék őket a sírokra.