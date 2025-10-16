Az utolsó fagylaltos bódé is eltűnik a balatonföldvári kikötőben, 8 évig tartott a vita

Holovits Huba polgármester és a Kárpáti fagyizó tulajdonosai kézfogással pecsételték meg az megállapodást, amely lezárta a 2017 óta tartó jogi huzavonát.

– Az egyezséget a két fél jogi képviselői rögzítik, majd a város képviselő-testülete hagyja jóvá. A szerződés részleteit ezt követően hozzák nyilvánosságra – tájékoztatott közösségi oldalán a balatonföldvári önkormányzat. A város 2017-ben vásárolta meg a Balatoni Hajózási Zrt.-től (BAHART) a területet azzal a céllal, hogy a kikötő bejáratánál közösségi teret alakítson ki, és biztosítsa a BAHART fejlesztéseihez szükséges közúti kapcsolatot.

A Kárpáti fagyizó tulajdonosaival is megállapodott az önkormányzat –indulhat a balatonföldvári kikötő előtti terület felújítása

Fotó: Krausz Andrea

– Több tárgyalást folytattunk, és egy sikertelen kisajátítási eljárás is lezajlott annak érdekében, hogy megegyezzünk az üzletek tulajdonosaival. Mivel ez akkor nem vezetett eredményre, két évvel ezelőtt a négy üzlet tulajdonosa közül hárommal sikerült megállapodást kötni. Adásvételi, illetve a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések jöttek létre, így a négyből három üzletet sikerült onnan eltávolítani – mondta korábban Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere. Mint kiemelte, egyedül a Kárpáti fagyizó ideiglenes épülete maradt a helyén, miután a tulajdonossal sokáig nem sikerült közös nevezőre jutni.

1,5 milliárd forintos fejlesztés útjában állt a Kárpáti fagyizó bódéja

Mint ismert, Balatonföldvár egy 1,5 milliárd forint értékű uniós fejlesztési pályázatot is megnyert, amelynek megvalósításához a bódék által elfoglalt terület is kulcsfontosságú szerepet tölt be. A polgármester hozzátette, szerették volna elkerülni, hogy bírósági eljárás döntse el a kérdést. A kisajátítás akár két évig is eltarthatott volna, és ez veszélybe sodorhatta volna a fejlesztést, hiszen nem biztos, hogy addigra megmaradt volna az uniós forrás, vagy a BAHART fejlesztési szándéka.

A Kvassay sétány és a kikötő előtti tér teljes megújulása a megegyezés aláírását követően megkezdődhet.

