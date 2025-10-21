Wolfsburgban dörzsölik a tenyerüket: ez a három márka még mindig tarol a használtautó-piacon – de miért?

Továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a magyar autósok körében ez a három autó modell. A három legnépszerűbb használtautó modell, a Skoda Octavia, a Volkswagen Golf és Passat típusok uralják a piacot a 3-5 milliós árkategóriában.

Továbbra is a Skoda Octavia a legnépszerűbb használtautó

Fotó: Szakony Attila

Legnépszerűbb használtautó: Skoda Octavia

Az árkategóriában vezet a Skoda Octavia, 18 800 érdeklődéssel és 3200 aktív hirdetéssel. A modell átlagára 4,1 millió forint és átlagosan 205 ezer kilométer futásteljesítménnyel kínálják az eladók. A sorban a következő, második helyen a Volkswagen Golf és harmadik helyen pedig a Volkswagen Passat áll. A Golfokat átlagosan 4,05 milliós áron és 181 ezer kilométer futás teljesítménnyel hirdetik, míg a Passat 3,9 milliós átlagárra és több mint 239 ezer kilométerrel az órájában állt a dobogóra.

Népszerűen a Volkswagen modellek

Fotó: MW

– Szerencse is kell hozzá, de hirdetés nélkül is adtunk már el egy 7-es Golfot, ezzel is érzékeltethető a kereslet intenzitása – mondta Kurucz Tamás, autókereskedő, cégtulajdonos, ügyvezetője. Tapasztalataim is a lista élén szereplő modellek iránti nagy keresletet igazolják vissza. Amely modellek nálunk biztosan mennek a B7-es és B8-as Passatok, abból is a kombi dízel. Az Octaviaból a 2013-2014 közötti kombi dízel, illetve ugyan a listán nem szerepel, de a Suzuki Swift, SX-4 2010-2011 közötti modellt keresik még nagyon sokan. A tapasztalataim alapján, nagyon sokan keresik a Skoda és Volkswagen típusokat, a konstrukciójuk a maguk módján teljesen megbízhatóak, főleg az 1.6 és 2.0 dízel motorokkal felszereltek – emelte ki Kurucz Tamás, autókereskedő.

A Ford Focus a negyedik helyen míg az Opel Astra az ötödik helyet szerezte meg. A japán modellek között a Toyota Yaris került a top 10-be a, a kiemelkedően alacsony 103 ezer kilóméteres átlagos futásteljesítménnyel. A BMW két sorozata is gazdagítja a listát, amelyen a 3-as és 5-ös sorozat szerepel, átlagosan 240-280 ezer kilométer futásteljesítménnyel, de az átlag életkoruk 14 év felettiek.

Rekordot döntött a használtautó-piac

A tavalyi hasonló időszak értékét 17 százalékkal haladja meg az idei évi szeptemberi adat, mi szerint 11 460 import használt személy autó kapott hazai rendszámot. Az elmúlt három és fél év legmagasabb havi értéke mutatja, hogy ismét egyre többen fordulnak a külföldi autópiacok felé. A behozatal felé irányuló nagy érdeklődés mellett rossz hír viszont, hogy az import-használtautók érdemben nem fiatalítják az autóparkot az országunkban, mivel a behozott autók átlag életkora 12 év körül van.

– Leginkább 2014-2017 közötti használtautókat importálunk, de törekszünk a fiatal és megbízható modellekre – emelte ki Kurucz Tamás. A hazai autópark öregedése 2007 óta tart. Az akkori 10,3 éves átlagéletkorhoz képest 2025 első fél évében az azóta 4,3 milliósra duzzadt személyautó-állomány átlagéletkora már elérte a 16,3 évet.