Megállapodás született a Balaton halgazdálkodásának támogatásáról

A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny nyitóünnepsége előtt írta alá az együttműködési megállapodást Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Balogh Tibor, a Balaton-térségi Horgászegyesületek Szövetségének elnöke. A szövetség anyagi és gyakorlati támogatással segíti a halgazdálkodási feladatok ellátását, többek között a halőrök munkáját, a haltelepítéseket, valamint a törpeharcsa gyérítését és a kárókatona riasztását.