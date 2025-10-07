október 7., kedd

Horgászat

1 órája

Megállapodás született a Balaton halgazdálkodásának támogatásáról

Címkék#Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt#Balogh Tibor#Horgászegyesületek Szövetségének#Szári Zsolt#kárókatona#halőr

Sonline.hu

A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny nyitóünnepsége előtt írta alá az együttműködési megállapodást Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Balogh Tibor, a Balaton-térségi Horgászegyesületek Szövetségének elnöke. A szövetség anyagi és gyakorlati támogatással segíti a halgazdálkodási feladatok ellátását, többek között a halőrök munkáját, a haltelepítéseket, valamint a törpeharcsa gyérítését és a kárókatona riasztását.

 

