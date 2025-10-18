Nyakunkon a mézválság – ritka kincs lett és nagyon drága a méz, ideje beraktározni a karácsonyi süteményekhez

Már nincs sok vissza ebből az esztendőből, ami azt is jelenti, hogy közelegnek az év végi ünnepek és ezzel együtt a karácsonyi mézeskalács szezonja is. Aki még nem szerezte be az ehhez szükséges legfőbb alapanyagot, vagyis a mézet, annak most érdemes cselekdenie. Olyan nehéz évük volt a méhészeknek, hogy még a raktárakban lévő tavalyi nektárral együtt is kevés lehet a méz idén. Veszélybe kerülhet így, még a karácsonyi mézeskalács is.

Nehéz évük volt a méhészeknek, kevés lesz a mézeskalács alapanyag.

Fotó: Lang Róbert

– Az elmúlt tíz tizenöt éve legrosszabb éve volt az idei – kezdte Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke. A repce még nagyjából elfogadható volt, tette hozzá, de ezzel az a gond, hogy a termesztési nehézségek miatt csökken a vetésterület, ezáltal a méhek számára begyűjthető nektár mennyisége is.

Somogyban jelentős még az akác, amely virágzása idején, márciusban fagy tizedelte a virágokat.

– Ha megfagy, akkor az a virág abban az évben nem mézel. Van másodvirágzás, sarjúvirággal, de az nem hoz nektárt. Ebben az évben országosan is és Somogyban is voltak olyan helyek, ahol történt fagyás, mínusz öt fokokkal. Jónéhány helyen lefagytak a virágok – magyarázta Mészáros János.

A méhek áttelelésben a Zselicben nem voltak nagy tragédiák, de országszerte és Európában is nagy gondok voltak: a nektárgyűjtők nem jó állapotban vészelték át a legutóbbi telet.

– Ez volt a másik tényező, ami miatt kevés akácméz termett. Kevés volt a méhcsalád, ami áttelelt a másik pedig a már említett fagyás – sommázott a méhészegyesület elnöke.

Mi lesz veled mézeskalács?

Fotó: Németh András Péter

Veszélyben a mézeskalács?

A Zselicben még fontos az ezüsthárs, amely különleges ízű és hungarikumnak számít. Nem kedvezett azonban a zselici méhészeknek az időjárás, mert éppen a hárs virágzásakor kánikulában sültek le a virágok. Nálunk jött a hárs, ami kb. két héttel az akác után virágzik (ezüsthárs). Arra meg rájött egy iszonyú nagy meleg. Ami az akácnál hűvös volt, az a hársnál meleg.

– Mindennek tetejében a napraforgó sem lett kiemelkedő, így összességében erre az évre csak egy gyenge minősítést tudnék adni, ha értékelni kellene – monda Mészáros János. Elmondta: ez a helyzet hatással van a méz árára is, emelkdetek a felvásárlási és az eladási árak is. Ezért arra ösztönöz mindenkit, aki még nem tette meg: vegye meg a télire való mézet.

– A piacon és háztól is kb 3-3500 az akácméz kilogrammja, a hárs 2500 és 3000 forintos kilónkénti áron kapható. Ha tehetik a termelőktől szerezzék be, mert az valódi méz és nem olyan mint az ukrán, vagy kínai méz, amiről jó okkal lehet feltételezni, hogy nem a méhek hordták össze – figyelmeztetett a méhész.