Rippl-Rónai villájában járt az arab nagykövet

Címkék#Saud Hamad Al-Shamsi#Egyesült Arab Emírségek#nagykövet

Rippl-Rónai József munkásságával is megismerkedett Kaposváron az Egyesült-Arab Emírségek magyarországi nagykövete. Saud Hamad Al-Shamsi kapcsolatépítés céljából érkezett a somogyi megyeszékhelyre, amely hivatalos látogatásai sorában a 19-ik magyar város volt. Azt mondta a nagykövet kulturális szinten is lát lehetőségeket a közös gondolkodásra, de nyitott a gazdasági lehetőségekre is.

Koszorus Rita
Rippl-Rónai villájában járt az arab nagykövet

Saud Hamad Al-Shamsi, az Egyesült Arab Emírségek 2022 óta Magyarországon szolgáló nagykövete első kaposvári látogatásán a város legjelentősebb kulturális örökségével ismerkedett: a Rippl-Rónai Villában tett sétája során betekintést nyert a festőóriás munkásságába. A nap végén itt, a villában tartott közös sajtótájékoztatót Szita Károly polgármesterrel.

arab nagykövet rippl-rónai képpel
Lenyűgözte a nagykövetet Rippl-Rónai munkássága. Fotó: Lang Róbert 

A nagykövet hangsúlyozta, nagyra értékeli a város tisztaságát és rendezettségét. – Sok magyar városban jártam már, de ilyen harmonikus környezetet eddig nem tapasztaltam. Biztos vagyok benne, hogy visszatérek. 

Mint mondta, célja barátságokat építeni és lehetőségeket keresni – legyen szó gazdasági, kulturális vagy oktatási együttműködésről. 

Szita Károly úgy fogalmazott, hogy a látogatás során „egy igazi hazafit” ismert meg a nagykövet személyében, aki példamutatóan képviseli országát. A polgármester külön kiemelte az Egyesült Arab Emírségek fejlődését. – Ha visszagondolunk, 57 évvel ezelőtt Dubaj helyén alig volt valami. Ma a világ egyik legmodernebb városát látjuk. Ez a tudatos építkezés tiszteletet érdemel, mondta a városvezető. 

Az Andrássy ebédlőben is járt a nagykövet. Fotó: Lang Róbert 

A városvezető emlékeztetett arra is, hogy az Emírségek már 2017-ben külön minisztert neveztek ki a mesterséges intelligencia ügyének irányítására – jóval korábban, mint ahogy a téma Magyarországon komolyan napirendre került. Ezért aztán biztosan nagyon sokat tanulhatnak Kaposváron a közel-keleti országtól. 

Rippl-Rónai villájában járt az arab nagykövet

Fotók: Lang Róbert

A polgármester meghívással zárta gondolatait: arra kérte a nagykövetet, hogy legközelebb családjával térjen vissza Kaposvárra, hogy személyesen is megtapasztalhassák a város hangulatát. A Rippl-Rónai Villában elhangzott szavak egyértelművé tették: Kaposvár a kultúra és a barátság nyelvén keresztül is hidat kíván építeni az Egyesült Arab Emírségek felé. 

 

