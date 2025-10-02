Rippl-Rónai villájában járt az arab nagykövet

Saud Hamad Al-Shamsi, az Egyesült Arab Emírségek 2022 óta Magyarországon szolgáló nagykövete első kaposvári látogatásán a város legjelentősebb kulturális örökségével ismerkedett: a Rippl-Rónai Villában tett sétája során betekintést nyert a festőóriás munkásságába. A nap végén itt, a villában tartott közös sajtótájékoztatót Szita Károly polgármesterrel.

Lenyűgözte a nagykövetet Rippl-Rónai munkássága. Fotó: Lang Róbert

A nagykövet hangsúlyozta, nagyra értékeli a város tisztaságát és rendezettségét. – Sok magyar városban jártam már, de ilyen harmonikus környezetet eddig nem tapasztaltam. Biztos vagyok benne, hogy visszatérek.

Mint mondta, célja barátságokat építeni és lehetőségeket keresni – legyen szó gazdasági, kulturális vagy oktatási együttműködésről.

Szita Károly úgy fogalmazott, hogy a látogatás során „egy igazi hazafit” ismert meg a nagykövet személyében, aki példamutatóan képviseli országát. A polgármester külön kiemelte az Egyesült Arab Emírségek fejlődését. – Ha visszagondolunk, 57 évvel ezelőtt Dubaj helyén alig volt valami. Ma a világ egyik legmodernebb városát látjuk. Ez a tudatos építkezés tiszteletet érdemel, mondta a városvezető.

Az Andrássy ebédlőben is járt a nagykövet. Fotó: Lang Róbert

A városvezető emlékeztetett arra is, hogy az Emírségek már 2017-ben külön minisztert neveztek ki a mesterséges intelligencia ügyének irányítására – jóval korábban, mint ahogy a téma Magyarországon komolyan napirendre került. Ezért aztán biztosan nagyon sokat tanulhatnak Kaposváron a közel-keleti országtól.