Október 23-án sem maradunk friss áru nélkül

Jó szokásához híven a Kaposvári Nagypiac közzétette ünnepi nyitvatartását. Eszerint sem mindenszentekkor, sem október 23-án nem maradunk éhen, habár nem lesz nyitva a legtöbb nagyobb bolt.

Az október 23-i nemzeti ünnepen és a november 1-jei mindszentek idején sem zár be a Kaposvári Nagypiac. Erről a létesítmény közösségi oldalán adott hírt. Mint írták mindkét ünnepnapon rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben. Csütörtökön vagyis október 23-án, reggel 6 órától 10 óráig várják a vásárlókat. Egy hét múlva, november elsején, szombaton pedig reggel 6 óra és 12 óra között lehet helyi termelői portékák között válogatni. 

 

