Döntöttek olvasóink: nincs kétség, ez Kaposvár legjobb péksége!

Rengeteg szavazat érkezett legutóbbi kérdésünkre, amelyben arról érdeklődtünk, hogy melyik a legjobb kaposvári pékség. Persze olyan vállalkozásokat is választottak olvasóink, amik nem a somogyi megyeszékhelyen vannak, de Somogyban így a lábodi és böhönyei pékség is bekerült a listába. Valamilyen zavaros földrajzi elmélet alapján egy nyíregyházi pékség is szavazatot kapott, de nem ez volt a legnépszerűbb.

Ezek a legnépszerűbb pékségek.

Válaszadó olvasóink nagy többséggel az Ács pékségre szavaztak, ahol kiváló a kifli és a kenyér is. Ezt követte szorosan a Deseda pékség, majd az Európa pékség.

Sok esetben a kedves kiszolgálást emelték ki olvasóink az egységek erősségeiként, de volt olyan, ahol a kávé minősége nyomott a latba. Sokan szavaztak a nagy múlttal bíró Nógrádi és Tóth pékségekre, valamint a Fő utcai Slendy pékség is sokakat bevonz a gyökér kenyérrel.

Többen említették a Pojtner pékséget, amely a pékségek császára volt olvasóink szerint Kaposváron. Olyan kommentelő is akadt, aki reményének adott hangot, hogy egyszer még talán újranyit a vállalkozás. S olyan hozzászólást is olvastunk, amiben azt írták: amióta bezárt a Pojtner, otthon sütik a kenyeret.

Volt olyan vélemény is, amely szerint Kaposváron nincs olyan pékség, amely felkészült volna az ételallergiás és speciális diétát követő vásárlókra. Ezt gyorsan meg is cáfolták a kommentelők, hiszen többen is szavaztak a Mentes Vekni nevű helyre, amely még sokat látott pékség-szakértő szerkesztőségünk számára is feladta a leckét. Rövid keresés után megtaláltuk a vállalkozást, ami a Nemzetőr soron található. – Éppen erről szól a pékségünk, ahol glutén-, laktózmentes termékek készülnek, de a legtöbb tej- és tojásmentes is, illetve, ha olyan kéréssel fordulnak hozzánk, akár zabmentes, kukoricakeményítő mentes termékeket is készítünk, mondta Kovács Ágnes Anna, alapító, tulajdonos. Persze nem egyesével, de vannak vásárlóink, akik hetente egyszer jönnek, visznek nagyobb mennyiséget és lefagyasztják, ugyanis nagyon jól tárolható mélyhűtőben, tette hozzá.

Íme a TOP kaposvári pékségek:

Ács pékség 29