Termelői termelők nélkül? Két hete nem nyitott ki a viták kereszttüzébe került piac a Balatonnál

Nagyjából három hete írtunk arról, hogy a Somogyi Helyi Termék Egyesület felemelte szavát a siófoki termelői piac ellen, mert az álláspontjuk szerint sérti a somogyi helyi termelők érdekeit. Amint napvilágot látott a tagság véleménye, a kifogásolt piac be is szüntette működését.

Azóta sem nyitott ki a piac

Fotó: MW

Egy nyílt levelet tett közzé a Somogyi Helyi Termék Egyesület néhány hete közösségi oldalán a siófoki termelői piac működésével kapcsolatban. Azt nehezményezték ebben, hogy a magát helyi termelői piacnak nevező rendezvényen az ország minden tájáról vesznek részt termelők, sőt nyáron Sóstón még arra is volt példa, hogy kereskedők árusítottak. Ez az érdekvédelmi szervezet szerint nem szolgálja a helyi termelők érdekét és lényegében a vásárlóknak sem egy valós képet fest.Ű

– A szervezetünk feladata a termelők érdekképviselete, ezért is volt fontos számunkra, hogy kiálljunk a tagjaink mellett, amikor felhívták figyelmünket arra, hogy ez a piac problémás – mondta kérdésünkre Vrancsik Tibor, az egyesület elnöke. Amióta ezt megtettük, nem működik a piac, igaz technikai okokra hivatkozva nem szervezték meg múlt hétvégén és előtte sem, tette hozzá.

Ez olvasható a piac közösségi oldalán is:

Kedves Vásárlóink! Tájékoztatunk benneteket, hogy a szombati (október 11.) piac technikai okok miatt elmarad. Köszönjük a megértéseteket! Mindenkinek szép hetet kívánunk

Megkerestük a piac szervezőjét, aki nem kívánt nyilatkozni a döntés hátteréről. Annyit javasolt, hogy érdeklődjünk később, hiszen a piac átalakulás alatt áll. Hogy ez, mit jelent nem tudni, de az biztos, hogy ha igény mutatkozik rá, a valódi helyi termelők Somogyból szívesen elviszik portékájukat egy siófoki piacra.

Helyi piac kell!

– A soron következő elnökségi ülésen minden bizonnyal erről is beszélünk majd – tette hozzá Vrancsik Tibor. Aki leszögezte: a somogyi helyi termelőknek létfontosságúak a piacok, hiszen a Covid-járvány idején bebizonyosodott, hogy a biztonságos ellátáshoz, valamint a termelők fennmaradásához szükséges van ezekre a direkt, helyi értékesítési csatornákra. Ahol helyben, a termelőtől közvetlenül vásárolhatnak az emberek biztonságos, jó minőségű élelmiszereket.