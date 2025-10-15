Elmaradtak a vendégek a fürdőkből, Somogyban viszont egymásnak adták a kilincset – itt a magyarázat

A Magyar Fürdőszövetség adatai szerint 2025 nyarán, vagyis június és augusztus között, az ország 49 jelentős fürdője összesen mintegy 5,45 millió vendéget fogadott. Ez körülbelül 10 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, és 17 százalékkal elmarad a 2019-es, járvány előtti csúcstól. A szakmai értékelések szerint a szezon „átlagos” volt: a július gyengébben teljesített, viszont az augusztus meghozta a várt fellendülést. A somogyi fürdőkre azonban nem ez volt jellemző, a Balaton közelében csúcsra voltak járatva.

Nagyot mentek ezen a nyáron a somogyi fürdők. Fotó: MW

A somogyi fürdők népszerűek

Az időjárás ezúttal is döntő szerepet játszott a fürdők forgalma tekintetében. A június és augusztus közötti időszak többnyire kedvezett a strandolásnak, ám a hőségriadók és a változékony nyári frontok sok helyen visszavetették a napi forgalmat. Az üzemeltetők tapasztalatai szerint a rendkívül meleg napokon a látogatók inkább árnyékos, vízparti helyszíneket vagy klimatizált beltéri fürdőket kerestek fel, ami megváltoztatta a korábbi forgalmi mintákat.

Somogyban más tendenciák rajzolódnak ki, az itteni létesítményekben ugyanis szinte egymásnak adták a kilincset a vendégek. A fürdők forgalma Somogyban hozta a várt eredményeket, sőt volt, ahol még jobban is teljesítettek, mint tavaly. – Nyár tekintetében rekordot zártunk; 105 ezer vendég fordult meg nálunk a három nyári hónap alatt. Ez a fürdő történetének legsikeresebb nyara volt, mondta Gellért Attila, az Igali Gyógyfürdő marketing vezetője. Szeptemberig bezárólag pedig 180 ezer látogató kereste fel a létesítményt, ami ugyancsak rekordközelinek tűnő szám. – Szerencsére jó helyzetben vagyunk, mert a vendégek nagyon szeretik a fürdőt, idén is rengeteg a program volt, amik majdnem mind teltházzal mentek le, tette hozzá a marketing vezető. Megjegyezte, a változékony idő is nekik kedvezett. Hiszen amikor nem lehetett a Balatonon strandolni, akkor Igalba mentek a turisták.

Átlagos nyarat tudhat maga mögött a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ. – Az előző évnek megfelelő forgalmat bonyolított a Barcsi Gyógyfürdő. Volt leállásunk is, egy technikai hiba miatt kényszerültünk szünetre, emiatt valamivel kevesebben látogattak minket. De az időjárás kedvezett nekünk és szerencsére sikerült olyan akciókat csinálnunk, amelyeknek köszönhetően sok környékbeli és horvát vendég érkezett hozzánk, mondta el kérdésünkre Ungvári Zoltán, a Barcsi Városgazdálkodás vezetője, megbízott fürdővezető

Marcaliban is felújítást végeztek a családi medencén, ami miatt júniusban nem tudták használni a látogatók ezt a részt. – Erre már nagy szükség volt, hiszen hosszú évek óta nem volt felújítva. Amikor elkezdtük, még nem tudtuk, hogy a gépészetet is fejleszteni kell, ezért tartott sokáig, mondta Kutor Veronika, a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont vezetője. Ennek ellenére a július ugyanannyi forgalmat hozott, mint egy évvel korábban. Ehhez persze az is hozzájárul, hogy a fürdők a Balaton körül és a tó közelében rossz időben is nagyot mennek, ha nem lehet a magyar tenger partján strandolni. – A július annak ellenére sikerült jól, hogy elég változó volt az időjárás. Az augusztus pedig kimondottan nagyon jól sikerült. Szerencsére közel a Balaton, ahol ha rossz az idő az nekünk jó, akkor bejönnek a turisták is, tette hozzá.