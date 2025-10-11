1 órája
Fonyódival bővült a somogyi Michelin éttermek köre
A Michelin Guide Díjátadó Gálán kihirdették az étteremkalauz legújabb válogatását. A 2025-ös csillagos és díjazott éttermek sorában somogyi Michelin éttermeket is találunk. Negyedszer szerepelt a díjazottak között a balatonszemesi Kistücsök és a fonyódi A Konyhám Stúdió 365. A Michelin-ajánlások közé bekerült a fonyódi Lokal at the Lake is.
Forrás: Facebook/Lokal at the Lake
A Michelin október 9-én bemutatta a Michelin Guide Hungary 2025 új étteremválogatását, melyet teljes munkaidős ellenőreik állítanak össze névtelenül tett látogatásaik alapján. A Magyar Állami Operaházban tartott ünnepségen hirdették ki a legjobb éttermeket. A somogyi Michelin éttermek sorában a Kistücsök Food & Room idén is a Bib Gourmand – vagyis a kiváló ár-érték arányt elismerő kategóriában negyedszer szerezte meg a piros táblát. – Ez az elismerés számunkra nemcsak a konyhánk minőségét, hanem a vendégeink bizalmát és szeretetét is jelképezi. A Bib Gourmand a kiváló ár-érték arányú gasztronómiai élményt ismeri el, és büszkék vagyunk rá, hogy újra a díjazottak között lehetünk – reagált közösségi oldalán a Kistücsök vezetése.
Minden évben bizonyítani kell
Negyedik alkalommal szerelheti fel a jellegzetes piros Michelin-táblát az étterem falára a fonyódi A Konyhám Stúdió 365, akik Michelin-ajánlást kaptak. – Nagyon jó érzés, mert ez minden évben hoz egy kis izgalmat, vajon megint sikerül-e elnyernünk. Egyfelől bizonyítani kell, hogy újra és újra meg tudjuk szerezni, másfelől a vendégeink elégedettsége a legnagyobb elismerés számunkra – mesélte korábban a Sonline.hu-nak Szikra Gabriella, séf.
Új visszatérő a somogyi Michelin éttermek között
Újonnan kapott Michelin-ajánlást a fonyódi Lokal at the Lake. A kéthelyi Kristinus Borbirtokon korábban üzemelő Lokal47 étterem már részesült a Micehlin díjazásban, de tavaly ott bezártak. Most viszont ismét visszakerültek a magyar Micehlin Guide-ba, miután Fonyódligeten megnyitották a Lokal at the Lake-t.
Magyarország erős a gasztroturizmusban
Ma Magyarországon két kétcsillagos, nyolc egycsillagos, hat zöld csillagos, tizenhárom Bib Gourmand-díjas és 55 Michelin-ajánlott étterem működik – ez minden korábbinál erősebb pozíciót jelent a régiós gasztronómiai térképen. Csendes Olivér, a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet igazgatója elmondta: "A helyi ízek és alapanyagok felfedezése ma az utazás egyik legerősebb motivációja, és ebben Magyarország különösen erős. A Michelin-csillagos éttermek emléke egyre szorosabban köti hazánkhoz a külföldi turistákat."
A MICHELIN Guide National Selection of Hungary 2025. évi díjazottjai
Két Michelin-csillagos étterem
Megőrizte 2 Michelin-csillagát:
Platán Gourmet – Tata
Stand – Budapest
Egy Michelin-csillagos étterem
Valamennyi korábbi csillagos étterem megtartotta az 1 Michelin-csillagot:
42 – Esztergom
Salt – Budapest
Costes – Budapest
Borkonyha Winekitchen – Budapest
Babel – Budapest
Rumour by Jenő Rácz – Budapest
Essencia – Budapest
Pajta – Őriszentpéter
Bib Gourmand
Új Bib Gourmand éttermek:
94’ konyha & bár – Budapest
Cabrio – Budapest
Megőrizték Bib Gourmand minősítésüket:
Iszkor – Mályinka
Újváros Bisztró – Szarvas
N28 Wine and Kitchen – Budapest
Goli – Budapest
Platán Bisztró – Tata
Macok – Eger
Morzsa – Pécs
Casa Christa – Balatonszőlős
Sparhelt – Balatonfüred
Kistücsök – Balatonszemes
Anyukám mondta – Encs
Ajánlott éttermek (Tányér szimbólum)
Idén először ajánlást elért éttermek:
Bibo Budapest – Budapest
Dereszla Bisztró – Bodrogkeresztúr
Fausto’s – Budapest
Lokal at the Lake – Fonyód
Majorelle – Budapest
Padi – Rátka
Petrányi Csopak – Csopak
Tiszavirág – Szeged
Zöld csillag
Új Zöld csillagos étterem:
Pajta – Őriszentpéter
Megőrizték Zöld csillagukat:
Graefl Major Kétútköz – Poroszló
Onyx Műhely – Budapest
Salt – Budapest
Villa Kabala – Szigliget
Natura Hill – Zebegény
Különdíjak
- Az Év szervize: UMO
- Az Év Sommelierje: Varga Norbert, Stand
- Az Év Fiatal séfje: Pallag Dávid, Rutin Budaörs
- Az Év nyitása: Padi