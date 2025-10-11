október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi gazdaság

1 órája

Fonyódival bővült a somogyi Michelin éttermek köre

Címkék#Michelin Guide#gasztronómiai#Kistücsök#A Konyhám Stúdió#Bib Gourmand-díjas#fonyódi lokal#étterem

A Michelin Guide Díjátadó Gálán kihirdették az étteremkalauz legújabb válogatását. A 2025-ös csillagos és díjazott éttermek sorában somogyi Michelin éttermeket is találunk. Negyedszer szerepelt a díjazottak között a balatonszemesi Kistücsök és a fonyódi A Konyhám Stúdió 365. A Michelin-ajánlások közé bekerült a fonyódi Lokal at the Lake is.

Krausz Andrea
Fonyódival bővült a somogyi Michelin éttermek köre

Forrás: Facebook/Lokal at the Lake

A Michelin október 9-én bemutatta a Michelin Guide Hungary 2025 új étteremválogatását, melyet teljes munkaidős ellenőreik állítanak össze névtelenül tett látogatásaik alapján. A Magyar Állami Operaházban tartott ünnepségen hirdették ki a legjobb éttermeket. A somogyi Michelin éttermek sorában a Kistücsök Food & Room idén is a Bib Gourmand – vagyis a kiváló ár-érték arányt elismerő kategóriában negyedszer szerezte meg a piros táblát.  – Ez az elismerés számunkra nemcsak a konyhánk minőségét, hanem a vendégeink bizalmát és szeretetét is jelképezi. A Bib Gourmand a kiváló ár-érték arányú gasztronómiai élményt ismeri el, és büszkék vagyunk rá, hogy újra a díjazottak között lehetünk – reagált közösségi oldalán a Kistücsök vezetése.

Somogyi Michelin éttermek
Somogyi Michelin éttermek is elismerésben részesültek a Michelin Guide Hungary 2025 gáláján, Budapesten
Forrás: Facebook/Kistücsök Food & Room

Minden évben bizonyítani kell

Negyedik alkalommal szerelheti fel a jellegzetes piros Michelin-táblát az étterem falára a fonyódi A Konyhám Stúdió 365, akik Michelin-ajánlást kaptak. – Nagyon jó érzés, mert ez minden évben hoz egy kis izgalmat, vajon megint sikerül-e elnyernünk. Egyfelől bizonyítani kell, hogy újra és újra meg tudjuk szerezni, másfelől a vendégeink elégedettsége a legnagyobb elismerés számunkra – mesélte korábban a Sonline.hu-nak Szikra Gabriella, séf.

Új visszatérő a somogyi Michelin éttermek között

Újonnan kapott Michelin-ajánlást a fonyódi Lokal at the Lake. A kéthelyi Kristinus Borbirtokon korábban üzemelő Lokal47 étterem már részesült a Micehlin díjazásban, de tavaly ott bezártak. Most viszont ismét visszakerültek a magyar Micehlin Guide-ba, miután Fonyódligeten megnyitották a Lokal at the Lake-t.

Magyarország erős a gasztroturizmusban

Ma Magyarországon két kétcsillagos, nyolc egycsillagos, hat zöld csillagos, tizenhárom Bib Gourmand-díjas és 55 Michelin-ajánlott étterem működik – ez minden korábbinál erősebb pozíciót jelent a régiós gasztronómiai térképen. Csendes Olivér, a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet igazgatója elmondta: "A helyi ízek és alapanyagok felfedezése ma az utazás egyik legerősebb motivációja, és ebben Magyarország különösen erős. A Michelin-csillagos éttermek emléke egyre szorosabban köti hazánkhoz a külföldi turistákat."

A MICHELIN Guide National Selection of Hungary 2025. évi díjazottjai

Két Michelin-csillagos étterem

Megőrizte 2 Michelin-csillagát:
Platán Gourmet – Tata
Stand – Budapest

Egy Michelin-csillagos étterem

Valamennyi korábbi csillagos étterem megtartotta az 1 Michelin-csillagot:
42 – Esztergom
Salt – Budapest
Costes – Budapest
Borkonyha Winekitchen – Budapest
Babel – Budapest
Rumour by Jenő Rácz – Budapest
Essencia – Budapest
Pajta – Őriszentpéter

Bib Gourmand

Új Bib Gourmand éttermek:
94’ konyha & bár – Budapest
Cabrio – Budapest

Megőrizték Bib Gourmand minősítésüket:
Iszkor – Mályinka
Újváros Bisztró – Szarvas
N28 Wine and Kitchen – Budapest
Goli – Budapest
Platán Bisztró – Tata
Macok – Eger
Morzsa – Pécs
Casa Christa – Balatonszőlős
Sparhelt – Balatonfüred
Kistücsök – Balatonszemes
Anyukám mondta – Encs

Ajánlott éttermek (Tányér szimbólum)

Idén először ajánlást elért éttermek:
Bibo Budapest – Budapest
Dereszla Bisztró – Bodrogkeresztúr
Fausto’s – Budapest
Lokal at the Lake – Fonyód
Majorelle – Budapest
Padi – Rátka
Petrányi Csopak – Csopak
Tiszavirág – Szeged

Zöld csillag

Új Zöld csillagos étterem:
Pajta – Őriszentpéter

Megőrizték Zöld csillagukat:
Graefl Major Kétútköz – Poroszló
Onyx Műhely – Budapest
Salt – Budapest
Villa Kabala – Szigliget
Natura Hill – Zebegény

Különdíjak

  • Az Év szervize: UMO
  • Az Év Sommelierje: Varga Norbert, Stand
  • Az Év Fiatal séfje: Pallag Dávid, Rutin Budaörs
  • Az Év nyitása: Padi


     

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu