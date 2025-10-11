Fonyódival bővült a somogyi Michelin éttermek köre

A Michelin október 9-én bemutatta a Michelin Guide Hungary 2025 új étteremválogatását, melyet teljes munkaidős ellenőreik állítanak össze névtelenül tett látogatásaik alapján. A Magyar Állami Operaházban tartott ünnepségen hirdették ki a legjobb éttermeket. A somogyi Michelin éttermek sorában a Kistücsök Food & Room idén is a Bib Gourmand – vagyis a kiváló ár-érték arányt elismerő kategóriában negyedszer szerezte meg a piros táblát. – Ez az elismerés számunkra nemcsak a konyhánk minőségét, hanem a vendégeink bizalmát és szeretetét is jelképezi. A Bib Gourmand a kiváló ár-érték arányú gasztronómiai élményt ismeri el, és büszkék vagyunk rá, hogy újra a díjazottak között lehetünk – reagált közösségi oldalán a Kistücsök vezetése.

Forrás: Facebook/Kistücsök Food & Room

Minden évben bizonyítani kell

Negyedik alkalommal szerelheti fel a jellegzetes piros Michelin-táblát az étterem falára a fonyódi A Konyhám Stúdió 365, akik Michelin-ajánlást kaptak. – Nagyon jó érzés, mert ez minden évben hoz egy kis izgalmat, vajon megint sikerül-e elnyernünk. Egyfelől bizonyítani kell, hogy újra és újra meg tudjuk szerezni, másfelől a vendégeink elégedettsége a legnagyobb elismerés számunkra – mesélte korábban a Sonline.hu-nak Szikra Gabriella, séf.

Új visszatérő a somogyi Michelin éttermek között

Újonnan kapott Michelin-ajánlást a fonyódi Lokal at the Lake. A kéthelyi Kristinus Borbirtokon korábban üzemelő Lokal47 étterem már részesült a Micehlin díjazásban, de tavaly ott bezártak. Most viszont ismét visszakerültek a magyar Micehlin Guide-ba, miután Fonyódligeten megnyitották a Lokal at the Lake-t.

Magyarország erős a gasztroturizmusban

Ma Magyarországon két kétcsillagos, nyolc egycsillagos, hat zöld csillagos, tizenhárom Bib Gourmand-díjas és 55 Michelin-ajánlott étterem működik – ez minden korábbinál erősebb pozíciót jelent a régiós gasztronómiai térképen. Csendes Olivér, a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet igazgatója elmondta: "A helyi ízek és alapanyagok felfedezése ma az utazás egyik legerősebb motivációja, és ebben Magyarország különösen erős. A Michelin-csillagos éttermek emléke egyre szorosabban köti hazánkhoz a külföldi turistákat."