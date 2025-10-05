október 5., vasárnap

Úgy lőtték a bikát Somogyban, mint ha minden fánál állna egy

A 2025-ös szarvasbőgés Somogy megyében ismét bizonyította, hogy a terület a nagy bikák hazája. A Gyótai Vadásztársaságnál 26 szarvasbika került terítékre ebben az időszakban, amelyek közül tíz aranyérmes trófeát, és egy 232,67 nemzetközi pontot is meghaladó bika volt. Az idei idény a tudatos vadgazdálkodás, a kiváló élőhelyek és a tapasztalt vadászok munkájának tökéletes összhangját mutatta.

Ahogy beköszönt az ősz, Somogy megyében is kezdetét vette a szarvasbőgés szezonja, amely a természet szerelmeseit és a vadászokat egyaránt vonzza. A szarvasbika bőgés hangja a reggeli erdőkben a rivalizálását jelzi, miközben a terítékre kerülő trófeák éveken át gondosan kezelt vadállományról és tudatos gazdálkodásról árulkodnak.

gímszarvas szarvasbőgés szarvasbika bőg
Esett több brutális szarvasbika Somogyban. 
Fotó: Szigeti Edit/Sefag Zrt. 

A Gyótai Vadásztársaság elnöke, Varga Zoltán elmondta: „Különösen nagy bika idén nem volt, de nagyon erős állományunk van: tíz bikánk trófeasúlya meghaladja a tíz kilogrammot, tíz aranyérmes, hét ezüst és hét bronz trófeát jegyeztünk. Összesen 26 bikánk volt, és mindössze kettő-három nem lett minősíthető rendellenesség miatt. Egy hazai vendégvadász ejtett el egy 13 éves bikát, amelyet 232,67 CIC ponttal bíráltak – a súlya nem volt kiemelkedő, 11,31 kg –, de formája, hosszú szára és vastag körmérete miatt kiemelkedő értéket képvisel.

– A történetünk egyik legjobb idényét zártuk ezzel az állománnyal, a korösszetétel pedig különösen fontos: a bikák fele már idősebb, így a középkorosztályt és a tapasztaltabb egyedeket inkább kíméljük. Hibás kilövés nem volt, minden trófea szabályosan került terítékre. A hosszú évek következetes gazdálkodása, a kiváló élőhely és genetikai adottságok tették lehetővé ezt a kiemelkedő idényt: a terület erdősültsége 70 százalék feletti, több száz hektár vadfölddel, ami alapvető a minőségi trófeákhoz, tette hozzá. 

Sok a hatalmas szarvasbika

Kapitális gímszarvasbika került terítékre az Iharosberényi Trófea Vadásztársaság területén. A 234,58 CIC-pontos, páratlan húszas agancs tömege 13,40 kilogramm volt és a vad korát 12 évre becsülték a vármegyei bírálaton.

Esett egy kapitális szarvasbika a Kapostáj Zrt. területén is, amely 202,5 nemzetközi pontot kapott a bírálaton. A szarvasbika vadászati idény a SEFAG Zrt. területén is szép eredményeket hozott: osztrák, amerikai és lichtensteini vendégek is ejtettek bikákat Somogyban. A szezon első bikája Kerekiben esett, amelyet egy belföldi vendégvadász ejtett el. A szarvasbőgés végeztével, szeptember 30-ával feloldották az erdőlátogatási tilalmat is Somogyban, így a Zselic erdei újra szabadon látogathatóak a természet szerelmesei számára. 

 

 

