Úgy lőtték a bikát Somogyban, mint ha minden fánál állna egy

Ahogy beköszönt az ősz, Somogy megyében is kezdetét vette a szarvasbőgés szezonja, amely a természet szerelmeseit és a vadászokat egyaránt vonzza. A szarvasbika bőgés hangja a reggeli erdőkben a rivalizálását jelzi, miközben a terítékre kerülő trófeák éveken át gondosan kezelt vadállományról és tudatos gazdálkodásról árulkodnak.

Esett több brutális szarvasbika Somogyban.

Fotó: Szigeti Edit/Sefag Zrt.

A Gyótai Vadásztársaság elnöke, Varga Zoltán elmondta: „Különösen nagy bika idén nem volt, de nagyon erős állományunk van: tíz bikánk trófeasúlya meghaladja a tíz kilogrammot, tíz aranyérmes, hét ezüst és hét bronz trófeát jegyeztünk. Összesen 26 bikánk volt, és mindössze kettő-három nem lett minősíthető rendellenesség miatt. Egy hazai vendégvadász ejtett el egy 13 éves bikát, amelyet 232,67 CIC ponttal bíráltak – a súlya nem volt kiemelkedő, 11,31 kg –, de formája, hosszú szára és vastag körmérete miatt kiemelkedő értéket képvisel.

– A történetünk egyik legjobb idényét zártuk ezzel az állománnyal, a korösszetétel pedig különösen fontos: a bikák fele már idősebb, így a középkorosztályt és a tapasztaltabb egyedeket inkább kíméljük. Hibás kilövés nem volt, minden trófea szabályosan került terítékre. A hosszú évek következetes gazdálkodása, a kiváló élőhely és genetikai adottságok tették lehetővé ezt a kiemelkedő idényt: a terület erdősültsége 70 százalék feletti, több száz hektár vadfölddel, ami alapvető a minőségi trófeákhoz, tette hozzá.

Sok a hatalmas szarvasbika

Kapitális gímszarvasbika került terítékre az Iharosberényi Trófea Vadásztársaság területén. A 234,58 CIC-pontos, páratlan húszas agancs tömege 13,40 kilogramm volt és a vad korát 12 évre becsülték a vármegyei bírálaton.

Esett egy kapitális szarvasbika a Kapostáj Zrt. területén is, amely 202,5 nemzetközi pontot kapott a bírálaton. A szarvasbika vadászati idény a SEFAG Zrt. területén is szép eredményeket hozott: osztrák, amerikai és lichtensteini vendégek is ejtettek bikákat Somogyban. A szezon első bikája Kerekiben esett, amelyet egy belföldi vendégvadász ejtett el. A szarvasbőgés végeztével, szeptember 30-ával feloldották az erdőlátogatási tilalmat is Somogyban, így a Zselic erdei újra szabadon látogathatóak a természet szerelmesei számára.