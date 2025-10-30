Ezekbe a somogyi falvakba jöhet új háziorvos, pedagógus

A Balaton Fejlesztési Tanács közreműködésével 365 millió forint támogatásból épülhetnek vagy újulhatnak meg szolgálati lakások Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Buzsák, Gamás, Somogytúr, Somogyvár és Táska településeken. A tónál tíz önkormányzat nyert mintegy 2,1 milliárd forintos támogatást erre a célra.

Gombamód elszaporodhatnak a szolgálati lakások a Balatonnál.

Fotó: Krausz Andrea

Nagy érdeklődés övezte a szolgálati lakás építési programot, amelyre a Balaton Fejlesztési Tanácsnál lehetett pályázni. A benyújtók között több olyan önkormányzat is volt, amelyek Somogy 3-as választókerületben találhatóak. Balatonkeresztúron egy, Fonyódon huszonkettő és Marcaliban tizenöt lakás épülhet. Erről még tavaly született döntés, idén tavasszal pedig érkezett a hír, hogy újabb támogatást kapott a térség. A Balaton Fejlesztési Tanács közreműködésével 365 millió forint támogatásból épülhetnek vagy újulhatnak meg szolgálati lakások Balatonberény, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Buzsák, Gamás, Somogytúr, Somogyvár és Táska településeken.

Munkaerőt vonz a szolgálati lakás

– Őszintén szólva elsőre csalódtam egy picit, mert én sokkal nagyobb érdeklődésre számítottam, hiszen utoljára szolgálati lakásra támogatást nagyon-nagyon régen lehetett kapni. Annak viszont örülök, hogy a választókerületben tucatnyi település élt a lehetőséggel, sőt vannak olyanok, amelyek a következő körben is érdeklődnek majd, ha lesz ilyen: jegyzőnek, hivatali dolgozónak, pedagógusnak kiváló lehetőség egy ilyen lakás, mondta Móring József Attila, országgyűlési képviselő. Hozzátette: egy ilyen szolgálati lakással a településre lehet csábítani szakembereket, s így feltölteni üresen tátongó álláshelyeket.

Másik lehetőség a munkásszálló építése, ehhez azonban 30 százalékos önerőre is szükség van. Ennek kialakítását tervezi Kaposvár önkormányzata, erről az áprilisi közgyűlésen is szó esett. Szita Károly kifejtette, hogy érkezett megkeresés az önkormányzathoz munkásszállók építésére, erről úgy döntöttek, hogy biztosan ne a belvárosban legyen, de hogy hol, azt még nem határozta meg a képviselő-testület. Marcaliban már át is adtak egy munkásszállót, még 2020-ban, amelyet akkor 338 millió forintból építettek.