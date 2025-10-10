Megállíthatatlanul terjed ez a kór a Balatonnál és még védekezni se lehet ellene

A Nébih közleményben hangsúlyozza, a szőlő aranyszínű sárgaság betegség ellen nincs közvetlen védekezési lehetőség, ezért a legfontosabb a terjesztő, az amerikai szőlőkabóca elleni fellépés, valamint a fertőzött tőkék mielőbbi megsemmisítése. A fertőzött területek körül a kormányhivatalok védő- és pufferzónákat jelölnek ki, a szaporítóanyag-forgalom szigorúan tilos. A Nébih honlapján már megjelent a helikopteres permetezés ütemezése.

Szőlő aranyszínű sárgaság: a fertőzés jól látható a leveleken

Fotó: Katona Tibor/MTI

Néhány éve már megjelent a fertőzés

Pócz József, balatonlellei borász, a Balatonlellei Hegyközség elnöke elmondta, hogy az ő területén eddig a szőlőtőkék kivágásával védekeztek. — Néhány éve megjelent itt is, akkor már felhívtuk a hegyközség tagjainak figyelmét, hogy jelezzék felénk és a hatóságok felé. A legjobb megelőzés, ha ezeket a tőkéket kivágják és megsemmisítik — mondta Pócz József, a Balatonlellei Hegyközség elnöke.— Ezt az amerikai szőlőkabóca terjeszti, és nagyon fontos ellene a fellépés. Júniusban és júliusban mi is védekeztünk két alkalommal, most pedig a szüret után következik a harmadik. A Balatonlellei Hegyközség területén jövő héten várható a helikopteres védekezés, ami egy egy rovarölő szerrel történik. Az élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 14 nap, a munkaegészségügyi pedig 3–4 nap. A nagyüzemi szőlők környezetében lévő zöldségféléket ezért érdemes előtte betakarítani — fejtette ki a hegyközség elnöke.

A borász a saját területén is védekezett a szőlő aranyszínű sárgaság betegség ellen – több száz tőkét vágott ki

Mint mondta, a saját területén is ki kellett vágni és megsemmisíteni a fertőzött tőkéket.– Az idén több tőke fertőződött meg, mint korábban. Augusztusban a tízhektáros ültetvényünk balatonlellei és balatonboglári részein háromszáz szőlőtőkét vágtunk ki. Muszáj volt, mert ha nem vágjuk ki, a kabóca továbbfertőz — mondta Pócz József.

A napokban a Növényvédelmi Állomás szakembereivel és a hegybíróval közösen tartottak bejárást a Balatonlellei Hegyközség területén, hogy felmérjék a fertőzés helyzetét és összehangolják a védekezést.



