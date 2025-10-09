október 9., csütörtök

Megbetegedhet tőle!

2 órája

Még véletlenül se add gyermekednek ezt a finomságot!

Címkék#Feinste Grießflocken Hon#Gyermekgríz méz#Himmeltau

Ha ezt az ínyencséget vásároltad gyermekednek, véletlenül se engedd, hogy megegye! Egy különösen kedvelt mézes tejbegrízt hív vissza a német drogérialánc.

Munkatársunktól

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű tejbegríz fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag miatt.

tejbegríz ami öl
Ne engedd, hogy megegye ezt a tejbegrízt! 
Fotó: ingwervanille

Könnyen idegen anyag kerülhet a szájába az étellel együtt a gyermeknek, ha a Müller által is forgalmazott Gyermekgríz mézzel nevű terméket fogyasztja. Ez a Himmeltau márkájú desszert valójában kínai termék, amit egy holland importőr forgalmaz Európában. 

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket nyomon követik.


Ezek a szennyezett tejbegríz adatai:

• Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig

• Márka: Himmeltau

• Kiszerelés: 500 g

• Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.

• Tétel azonosító: RA25006601

• A termék eredete: Kína

• Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – kérték. 

 

 

