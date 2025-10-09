2 órája
Még véletlenül se add gyermekednek ezt a finomságot!
Ha ezt az ínyencséget vásároltad gyermekednek, véletlenül se engedd, hogy megegye! Egy különösen kedvelt mézes tejbegrízt hív vissza a német drogérialánc.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű tejbegríz fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag miatt.
Könnyen idegen anyag kerülhet a szájába az étellel együtt a gyermeknek, ha a Müller által is forgalmazott Gyermekgríz mézzel nevű terméket fogyasztja. Ez a Himmeltau márkájú desszert valójában kínai termék, amit egy holland importőr forgalmaz Európában.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket nyomon követik.
Ezek a szennyezett tejbegríz adatai:
• Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
• Márka: Himmeltau
• Kiszerelés: 500 g
• Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
• Tétel azonosító: RA25006601
• A termék eredete: Kína
• Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – kérték.