Még véletlenül se add gyermekednek ezt a finomságot!

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű tejbegríz fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag miatt.

Ne engedd, hogy megegye ezt a tejbegrízt!

Könnyen idegen anyag kerülhet a szájába az étellel együtt a gyermeknek, ha a Müller által is forgalmazott Gyermekgríz mézzel nevű terméket fogyasztja. Ez a Himmeltau márkájú desszert valójában kínai termék, amit egy holland importőr forgalmaz Európában.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket nyomon követik.



Ezek a szennyezett tejbegríz adatai:

• Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig

• Márka: Himmeltau

• Kiszerelés: 500 g

• Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.

• Tétel azonosító: RA25006601

• A termék eredete: Kína

• Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH