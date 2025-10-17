október 17., péntek

Adócsökkentés: van miért örülni, jelentős könnyítéseket jelentett be a miniszter

Címkék#föld#költség#erdő

Jó hírt kaptak a somogyi gazdálkodók. Egy sor olyan intézkedésről döntött az agrárkormányzat, ami könnyebbé teszi a termelők életét.

Munkatársunktól

Nagy István agrárminiszter néhány napja bejelentette, hogy a kormány újabb intézkedésekkel könnyíti a gazdák terheit. A közzétett bejegyzés szerint a kormány több, a termelők számára kedvező javaslatot fogadott el, hangsúlyozva, hogy a gazdák mindig számíthatnak a kormány támogatására. 

termelők
A termelők életét könnyítő intézkedéseket hoztak
Fotó: Lang Róbert

Az általunk megkérdezett gazdálkodók mind pozitívan beszéltek az intézkedéscsomagról, amit Nagy István agráradócsökkentésnek nevezett.
– Minden könnyítésnek örülünk – mondta Hujber Attila, balatonboglári borász. Az agráradócsökkentés része az is, hogy a habzóborra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be. Erről a szakember elmondta: elgondolkodnak rajta, ha már látják a végrehajtási rendeletet. Nem csak jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be, de a palackos előállítás mellett már tartályos formában készíthetnek habzóbort saját szőlőjükből vagy borukból, így növelve a termelési és értékesítési lehetőségeket. 

Jó hír a termelőknek

A szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdáknak könnyebbséget jelent majd, hogy mentesítik a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól, kiegészítik a helyi adókra vonatkozó jogszabályt is, ennek értelmében az erdő ingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek. Ezáltal a termőföldhöz hasonlóan az erdőre sem lehet települési adót kivetni.
A földvásárlásnál is kedvező változások jönnek: az illetékmentesség nem sérül, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre. Ez a módosítás segíti a gazdákat abban, hogy könnyebben juthassanak földhöz anélkül, hogy extra költségekkel kellene számolniuk, magyarázta a miniszter. 
Áfacsökkentést is tartalmaz az intézkedéscsomag: technikai korrekciót vezetnek be a marhahús áfakezelésében. Eddig a fél és a negyedelt marha áfája 5 százalék volt, mostantól azonban ez a kedvezmény kiterjed a marha tőkehúsra és a belsőségekre is. 
A természeti károk által érintett gazdák is támogatást kapnak: a kora tavaszi fagykár és az aszálykár esetében azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek.
Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy ezekkel az intézkedésekkel a kormány tovább támogatja a gazdák megélhetését, versenyképességüket, és biztosítja az élelmezésbiztonságot. 

 

