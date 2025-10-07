Harcolnak a helyi termelők a piac ellen, ami nem is helyi és nem is termelői

Egy nyílt levelet tett közzé a Somogyi Helyi Termék Egyesület a siófoki termelői piac működésével kapcsolatban. Azt nehezményezik, ebben, hogy a magát helyi termelői piacnak nevező rendezvényen az ország minden tájáról vesznek részt termelők, sőt nyáron Sóstón még arra is volt példa, hogy kereskedők árusítottak. Ez az érdekvédelmi szervezet szerint nem szolgálja a helyi termelők érdekét és lényegében a vásárlóknak sem egy valós képet fest.

Hétvégén már új helyen nyitott meg Siófokon, a Vitorlás utcában a termelői piac.

– Van egy jogszabály, ami szabályozza a működést, ennek értelmében a kistermelők bárhova mehetnek árusítani rendezvényre, vagy piacra, de nem lehet termelői piacon másutt árusítani, mert oda csak helyi és megyei, a piactól maximum 40 kilométerre lévő gazdasággal rendelkező termelő mehet. Ide pedig hoznak termelőket a Bükkből is, Baranya vármegyéből, amivel a helyi termelők üzletét rontják és ezzel veszélyeztetik a működésüket. Álláspontunk szerint, ez jogszabályellenes, fogalmazott Vrancsik Tibor, a Somogyi Helyi Termék Egyesület elnöke. Az a legfőbb problémánk ezzel a piaccal, hogy ne nevezze helyi termelőinek a szervező, mivel nem az! szögezte le.

Nem minden piac termelői

A termelői piacok létesítése bejelentési kötelezettséggel jár, de könnyített szabályok vonatkoznak rá. Ezzel szemben a piacok nyitásához engedélyeztetés szükséges és több előírásnak is meg kell felelni. Így például be kell legyen kerítve, állandó wc és vizesblokk szükséges és még sorolhatnánk a szabályokat.

Vrancsik Tibor szerint a meglehetősen magas helypénzek miatt úgy tűnik, mintha a szervezők haszonszerzésre használnák a "termelői piac" megnevezést. Ezzel kapcsolatban a siófoki piacot szervező cég is közzétett egy állásfoglalást Facebook oldalán. Ők azt írták, hogy nem tiltja jogszabály szerintük a 40 kilométernél messzebről érkező helyi termelőket és ők csak olyan ízeket akarnak elhozni a Siófokra, amelyekre korábban nem volt mód, valamint a főváros és vidék közti szakadékot is megszüntetnék ily módon.

– Nekünk nem célunk más piacokkal felvenni a versenyt, hiszen teljesen más elvek mentén működünk, ezért úgy hisszük, hogy jól megférünk egymás mellett és mind a vásárlók, mind a termelők megtalálják a számukra legideálisabb közösséget. A vásárlók részéről nem zárja ki egyik piac a másikat, sőt talán így lesz rá mód, hogy mindent közvetlenül a termelőktől szerezhessenek be, ami a konyhába kell, az alapélelmiszerektől kezdve a gourmet különlegességekig. Kinek, mire van ízlése és igénye, fogalmaztak.