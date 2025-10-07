1 órája
Harcolnak a helyi termelők a piac ellen, ami nem is helyi és nem is termelői
Sokak fejében fogalomzavar van a piacokat illetően. A legtöbben úgy hiszik, ha már van termelő egy vásárban, az helyi termelői piac. Pedig ez utóbbinak szigorú szabályai vannak, amelyeket a Somogyi Helyi Termék Egyesület szerint a siófoki piac szervezője lábbal tipor.
Egy nyílt levelet tett közzé a Somogyi Helyi Termék Egyesület a siófoki termelői piac működésével kapcsolatban. Azt nehezményezik, ebben, hogy a magát helyi termelői piacnak nevező rendezvényen az ország minden tájáról vesznek részt termelők, sőt nyáron Sóstón még arra is volt példa, hogy kereskedők árusítottak. Ez az érdekvédelmi szervezet szerint nem szolgálja a helyi termelők érdekét és lényegében a vásárlóknak sem egy valós képet fest.
– Van egy jogszabály, ami szabályozza a működést, ennek értelmében a kistermelők bárhova mehetnek árusítani rendezvényre, vagy piacra, de nem lehet termelői piacon másutt árusítani, mert oda csak helyi és megyei, a piactól maximum 40 kilométerre lévő gazdasággal rendelkező termelő mehet. Ide pedig hoznak termelőket a Bükkből is, Baranya vármegyéből, amivel a helyi termelők üzletét rontják és ezzel veszélyeztetik a működésüket. Álláspontunk szerint, ez jogszabályellenes, fogalmazott Vrancsik Tibor, a Somogyi Helyi Termék Egyesület elnöke. Az a legfőbb problémánk ezzel a piaccal, hogy ne nevezze helyi termelőinek a szervező, mivel nem az! szögezte le.
Nem minden piac termelői
A termelői piacok létesítése bejelentési kötelezettséggel jár, de könnyített szabályok vonatkoznak rá. Ezzel szemben a piacok nyitásához engedélyeztetés szükséges és több előírásnak is meg kell felelni. Így például be kell legyen kerítve, állandó wc és vizesblokk szükséges és még sorolhatnánk a szabályokat.
Vrancsik Tibor szerint a meglehetősen magas helypénzek miatt úgy tűnik, mintha a szervezők haszonszerzésre használnák a "termelői piac" megnevezést. Ezzel kapcsolatban a siófoki piacot szervező cég is közzétett egy állásfoglalást Facebook oldalán. Ők azt írták, hogy nem tiltja jogszabály szerintük a 40 kilométernél messzebről érkező helyi termelőket és ők csak olyan ízeket akarnak elhozni a Siófokra, amelyekre korábban nem volt mód, valamint a főváros és vidék közti szakadékot is megszüntetnék ily módon.
– Nekünk nem célunk más piacokkal felvenni a versenyt, hiszen teljesen más elvek mentén működünk, ezért úgy hisszük, hogy jól megférünk egymás mellett és mind a vásárlók, mind a termelők megtalálják a számukra legideálisabb közösséget. A vásárlók részéről nem zárja ki egyik piac a másikat, sőt talán így lesz rá mód, hogy mindent közvetlenül a termelőktől szerezhessenek be, ami a konyhába kell, az alapélelmiszerektől kezdve a gourmet különlegességekig. Kinek, mire van ízlése és igénye, fogalmaztak.
A Somogyi Helyi Termék Egyesületnek viszont más az álláspontja és ezt a tagjai is osztják. – A helyi termelő, helyi termék elnevezés megtévesztő használata, a valóban helyi termelők mellett a vásárlókat is megkárosítja, hiszen ők abban a tudatban vásárolnak, hogy közelben termelt, készített termékeket tesznek a kosarukba, írta egyikük hozzászólásában.
– Mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban a figyelmfelkeltéssel tudunk az ellen tenni, hogy ne oda menjenek a vevők, hanem hozzánk és valóban megvalósuljon a rövid ellátási láncon keresztüli értékesítés. Vagyis a termelőtől a lehető legrövidebb utat megtéve jusson el a termék a vásárlóhoz, de ha ezt a jogsértő helyzetet nem lehet megszüntetni és a hatóságok nem lépnek akkor kénytelenek leszünk mi lépéseket tenni, szögezte le a Somogyi Helyi Termék Egyesület elnöke.
- Az érdekvédelmi szervezet elnöke elmondta: ez a helyzet nem egyedi, az ország több régiójában is működnek hasonlóan aggályos módon piacok, például a Balaton-felvidéken vagy éppen Zala vármegyében. Csak másutt nincs olyan szervezet, amely fel tudna lépni a kis helyi termelők érdekei védelmében, mint Somogyban. – Ha nem helyi termelőnél vásárolnak az emberek, kivándorol a pénz a helyi gazdaságból. Amikor a koronavírus járvány idején a helyi termelői piacokon lehetett vásárolni, mindenki nagyon boldog volt. Gondoljunk bele, ha tönkremennek a helyi termelők, ne adj' Isten egy hasonló helyzetben honnan szerezzük majd be az élelmiszereket?