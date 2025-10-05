Megnyílt Siófok új termelői piaca – helyi ízek és baráti hangulat a Vitorlás utcában

Szombat reggel első alkalommal nyílt meg a Forrás Market elnevezésű új termelői piac Siófokon, a Sió Halsütő udvarán. Frissen sült péksütemények, vadkovászos kenyerek, fermentált finomságok, mikrozöldek, libatepertő, friss és füstölt baromfihúsok, homoktövislé, lekvár és kézműves kecskesajt is kapható az új termelői piacon.

– Mindent végigkóstoltam, végül kecskesajtot vettem, mert könnyebben emészthető, mint a hagyományos, viszont nagyon nehéz hozzájutni. A múlt héten hallottam, hogy lesz ez a piac, és nagyon tetszik a hely. Remek ötletnek tartom, hogy ősszel és télen is működik, mind a termelőknek, mind a vásárlóknak előnyös – mondta Baranyai Judit, aki hosszasan beszélgetett az egyik árussal.

Új termelői piac várja a vásárlókat Siófokon – az őszi–téli szezon a Vitorlás utcában indult

Fotó: Krausz Andrea

Az új termelői piac helyszíne közelebb került a városközponthoz

Kollár Franciska, a piac főszervezője idén tavasszal Siófok-Sóstón hívta életre a termelői vásárt, amely a szezonban nagy sikert aratott.

– Ez tulajdonképpen a sóstói kezdeményezés folytatása. A kedvező fogadtatás miatt úgy döntöttünk, nem hagyjuk abba. Eredetileg az volt a terv, hogy csak tavasszal folytatjuk, de végül úgy határoztunk, hogy nem várunk addig, hanem átköltözünk Siófokra. Így közelebb leszünk a városközponthoz, a lakosság számára is könnyebben elérhető helyen – mondta Kollár Franciska.

Lángos, kolbász, és egy jó pálinka – közösségi élmény

A hűvösebb idő sem jelent akadályt: kihúzható tető alatt, teljesen védett helyen árusíthatnak a termelők minden szombat délelőtt. Télen – a tervek szerint – melegítőberendezésekkel felszerelt sátrak biztosítják majd a kényelmet. A vásárlók között a városban télen-nyáron működő szállodák vendégeire is számítanak.