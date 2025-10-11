2 órája
Egy garázs áráért akár üzlethelyiséget is vehetünk ezen a somogyi településen
A megyében 1,69 milliárd forintért is kínálnak eladásra ingatlant. A szakértő szerint befektetésre jelenleg a legjobb lehetőség az üzleti ingatlanok keresése, és vásárlása. Őszi megyei körkép az üzleti típusú ingatlanok között.
Fotó: Ladóczki Balázs
Ha valaki vállalkozás indításán töri a fejét, lehet hogy most megtalálhatja a számára megfelelő ingatlant. Esetleg, akik befektetési céllal vásárolnának ingatlant, azoknak is érdemes lehet a piacon körülnéznie. Cikkünkben bemutatunk Somogy vármegye jelenleg elérhető üzleti ingatlanjairól egy korántsem teljes képet. – Szerintem, üzlethelyiséget egész jó áron lehet vásárolni, mint mindennek ezeknek az ingatlanoknak is nőttek az árai, az inflációnak köszönhetően, de még mindig megéri. Ha belegondolunk, akkor már egy önálló garázs árában tudunk üzlethelyiséget vásárolni Kaposváron, amellyel kiadás esetén nagyobb hozamot tudunk elérni – mondta Török Anna, kaposvári ingatlan értékesítő.
– Alapvetően a kisvállalkozók nagyon árérzékenyek. Főleg az első éveikben, így inkább sokan az alacsonyabb havi költségek és a tervezhetőség jegyében kisebb üzlethelyiségeket, akár irodákat bérelnek. Egy kozmetikus, vagy egy műkörmös is inkább irodaházakban keres magának bérelhető irodát, de vannak, akik vásárolnak üzlethelyiséget maguknak, például egy webshop üzemeltetéshez – mondta Török Anna.
Somogy legolcsóbb üzleti ingatlanja
A megyénkben, most Kaposváron található a legolcsóbb üzleti ingatlan, a Baross Gábor utcában a maga 9 négyzetméteres alapterületével, amelyet 5,2 millió forintért hirdetnek, az ingatlanbazar.hu oldalon. Nem is igazán szorul felújításra, remek választás lehet, ha valaki kisebb üzlethelyiséget keres induló mikro-vállalkozása részére. Ha valaki esetleg fodrászat nyitásán gondolkodik Kaposváron, vagy befektetésnek keres később kiadási céllal ilyen típusú ingatlant, annak kiváló választás lehet a korszerűen felújított, fűtéssel és klímával ellátott üzlethelyiség az Irányi Dániel utcában. Az ingatlan 15,8 millió forintért vásárolható meg. Ugyanakkor a városban más szektorokban tevékenykedők, vagy gigaberuházás előtt álló vállalkozók, befektetők is találhatnak ingatlanokat. Ipari komplexumokat találhatunk Kaposváron 307,3 millió forintért, amelyhez két nagy ipari csarnok és egy irodaház is tartozik. De ha valaki még nagyobb beruházáson gondolkodik, akkor talál magának Kaposfüreden egy igazán impozáns komplexumot, 695 millió forintért.
Presszó, kocsma, étterem nyitása?
A vármegyében már több településen található olyan ingatlan is az eladók közül, amelyek kifejezetten vendéglátás területhez alkalmasak. Ha dohányboltot, vagy presszót szeretne valaki nyitni, akkor Szentgáloskéren, már 7,8 millió forinttól talál üzlethelyiséget. Komplett étteremtől is megválna a tulajdonosa(i) Balatonmáriafürdőn, 425 millió forintért.
Másfél milliárd felett
A legdrágább üzleti típusú ingatlan a vármegyében, Siófokon található, az Aranyparton. A hirdető szerint fejlesztésre kiváló az ingatlan, s a beruházó képzelete szab határt, hogy mit hoz ki a mindössze 1,69 milliárd forintért hirdetett ingatlanból.
Autószervíz vagy cukrászüzem
Bármelyik szakmában is dolgozunk, mindegyikre találhatunk megfelelő ingatlant a népszerű ingatlanhirdetési portálon, különböző árkategóriákban. Kaposváron 143,5 millió forintért tudunk vásárolni egy cukrászüzem működtetésére alkalmas ipari ingatlant, irodával és aszfaltozott, tehergépjármű behajtási lehetőséggel.
Autószervízt nyitni a vármegyében több helyen is van lehetőség, köztük Kaposújlakon 87,9 millió forintért, Kaposváron 150 millió forintért kínálnak ezen tevékenységhez alkalmas ingatlant.