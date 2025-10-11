Egy garázs áráért akár üzlethelyiséget is vehetünk ezen a somogyi településen

Ha valaki vállalkozás indításán töri a fejét, lehet hogy most megtalálhatja a számára megfelelő ingatlant. Esetleg, akik befektetési céllal vásárolnának ingatlant, azoknak is érdemes lehet a piacon körülnéznie. Cikkünkben bemutatunk Somogy vármegye jelenleg elérhető üzleti ingatlanjairól egy korántsem teljes képet. – Szerintem, üzlethelyiséget egész jó áron lehet vásárolni, mint mindennek ezeknek az ingatlanoknak is nőttek az árai, az inflációnak köszönhetően, de még mindig megéri. Ha belegondolunk, akkor már egy önálló garázs árában tudunk üzlethelyiséget vásárolni Kaposváron, amellyel kiadás esetén nagyobb hozamot tudunk elérni – mondta Török Anna, kaposvári ingatlan értékesítő.

Jelenleg 129 üzleti ingatlan hirdetés található az ingatlanbazar.hu-n Somogy vármegyében. - Fotó: Ladóczki Balázs

– Alapvetően a kisvállalkozók nagyon árérzékenyek. Főleg az első éveikben, így inkább sokan az alacsonyabb havi költségek és a tervezhetőség jegyében kisebb üzlethelyiségeket, akár irodákat bérelnek. Egy kozmetikus, vagy egy műkörmös is inkább irodaházakban keres magának bérelhető irodát, de vannak, akik vásárolnak üzlethelyiséget maguknak, például egy webshop üzemeltetéshez – mondta Török Anna.

Somogy legolcsóbb üzleti ingatlanja

A megyénkben, most Kaposváron található a legolcsóbb üzleti ingatlan, a Baross Gábor utcában a maga 9 négyzetméteres alapterületével, amelyet 5,2 millió forintért hirdetnek, az ingatlanbazar.hu oldalon. Nem is igazán szorul felújításra, remek választás lehet, ha valaki kisebb üzlethelyiséget keres induló mikro-vállalkozása részére. Ha valaki esetleg fodrászat nyitásán gondolkodik Kaposváron, vagy befektetésnek keres később kiadási céllal ilyen típusú ingatlant, annak kiváló választás lehet a korszerűen felújított, fűtéssel és klímával ellátott üzlethelyiség az Irányi Dániel utcában. Az ingatlan 15,8 millió forintért vásárolható meg. Ugyanakkor a városban más szektorokban tevékenykedők, vagy gigaberuházás előtt álló vállalkozók, befektetők is találhatnak ingatlanokat. Ipari komplexumokat találhatunk Kaposváron 307,3 millió forintért, amelyhez két nagy ipari csarnok és egy irodaház is tartozik. De ha valaki még nagyobb beruházáson gondolkodik, akkor talál magának Kaposfüreden egy igazán impozáns komplexumot, 695 millió forintért.