Öregebbek a somogyi bikák, de nincs ok aggodalomra, azért jól teljesítenek

Az idei szarvasbőgés időszaka kihívásokkal teli, de eredményes volt a vármegye legnagyobb vadászatra jogosultja számára. Az eredményeket a SEFAG Zrt. már hagyományos trófeaszemléjéné értékelte, Lábodon. A társaság által kezelt nyolc vadászterületen összesen 158 gímbika került terítékre, ami közel ugyanannyi, mint egy évvel korábban.

Különösen jó szezont zártak, pedig nem volt könnyű dolguk a vadászoknak. Fotó: Lang Róbert

A tizenötödik trófeaszemlén egybegyűlt vendégeket Fehér István, a SEFAG Zrt. vezérigazgatója köszöntötte, aki elmondta: noha az időjárás nem kedvezett nekik, mégis sikerült jobb minőséget produkálni. – Az idei évben annak ellenére, hogy ilyen körülmények voltak, a szeptemberi eredmények kedvezőek lettek. Egy szakmai mondás szerint: ha van csapadék, van legelő is bőségesen, és a vad is jobb felrakást tud produkálni. Nos, idén ez nem teljesült, de az átlagtömegek jók voltak mégis, igaz kiemelkedő bika nem esett, de a legnagyobb 12,75 kilogramm súlyú volt, mondta a vezérigazgató.

Kitért arra is, hogy a csapadék eloszlása hektikus volt és egyértelműen egy száraz periódusban van a klímánk, amiről nem tudni, meddig tart majd. – Mindent bekerítenek, kerítés kerítés hátán található, a vad élőhelye is megváltozik, elapadnak a források, makktermés alig-alig van. Nehéz lesz megújítani az erdőket, így külföldről kényszerülünk makkot behozni, tette hozzá Fehér István.

Szép, érmes bikából volt bőséggel Nagysallérban. Fotó: Lang Róbert

Vadászünnep Nagysallérban

A nehézségek dacára volt ok az ünneplésre. – A mai nap egy számadás, amikor megállunk, visszatekintünk, és végigbeszéljük a szarvasbőgés idején történt eseményeket. Az itt látott trófeák alapján az elejtőknek és a szervezőknek is gratuláció jár, mert kiváló trófeák kerültek terítékre. Ez nem egy hónap termése, hanem évek, évtizedek munkájának eredménye, hogy ilyen kiváló trófeák láthatók ma, fogalmazott Kovács Ferenc, az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályának vezetője. Elmondta: országosan összesen négy kiemelkedő bika volt, eddig összesen 11 esett szabadterületen. Egyetlen év volt a 80-as években, amikor két bika esett egy évben; a legtöbb évben egy vagy egy sem.