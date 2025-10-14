31 perce
Öregebbek a somogyi bikák, de nincs ok aggodalomra, azért jól teljesítenek
Kedden Lábodon rendezték a SEFAG Zrt. tizenötödik trófeaszemléjét, ahol az idei szarvasbőgés legkiemelkedőbb gímbikáit mutatták be. Volt mint ünnepelni, hiszen a nyolc vadászterületről terítékre hozott 158 bika között kiemelkedtek a 10 kilogrammot meghaladó trófeák, az érmes bikák átlagéletkora pedig több mint 10 év volt, jelezve a vadgazdálkodás folyamatosan javuló minőségét.
Az idei szarvasbőgés időszaka kihívásokkal teli, de eredményes volt a vármegye legnagyobb vadászatra jogosultja számára. Az eredményeket a SEFAG Zrt. már hagyományos trófeaszemléjéné értékelte, Lábodon. A társaság által kezelt nyolc vadászterületen összesen 158 gímbika került terítékre, ami közel ugyanannyi, mint egy évvel korábban.
A tizenötödik trófeaszemlén egybegyűlt vendégeket Fehér István, a SEFAG Zrt. vezérigazgatója köszöntötte, aki elmondta: noha az időjárás nem kedvezett nekik, mégis sikerült jobb minőséget produkálni. – Az idei évben annak ellenére, hogy ilyen körülmények voltak, a szeptemberi eredmények kedvezőek lettek. Egy szakmai mondás szerint: ha van csapadék, van legelő is bőségesen, és a vad is jobb felrakást tud produkálni. Nos, idén ez nem teljesült, de az átlagtömegek jók voltak mégis, igaz kiemelkedő bika nem esett, de a legnagyobb 12,75 kilogramm súlyú volt, mondta a vezérigazgató.
Kitért arra is, hogy a csapadék eloszlása hektikus volt és egyértelműen egy száraz periódusban van a klímánk, amiről nem tudni, meddig tart majd. – Mindent bekerítenek, kerítés kerítés hátán található, a vad élőhelye is megváltozik, elapadnak a források, makktermés alig-alig van. Nehéz lesz megújítani az erdőket, így külföldről kényszerülünk makkot behozni, tette hozzá Fehér István.
Vadászünnep Nagysallérban
A nehézségek dacára volt ok az ünneplésre. – A mai nap egy számadás, amikor megállunk, visszatekintünk, és végigbeszéljük a szarvasbőgés idején történt eseményeket. Az itt látott trófeák alapján az elejtőknek és a szervezőknek is gratuláció jár, mert kiváló trófeák kerültek terítékre. Ez nem egy hónap termése, hanem évek, évtizedek munkájának eredménye, hogy ilyen kiváló trófeák láthatók ma, fogalmazott Kovács Ferenc, az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályának vezetője. Elmondta: országosan összesen négy kiemelkedő bika volt, eddig összesen 11 esett szabadterületen. Egyetlen év volt a 80-as években, amikor két bika esett egy évben; a legtöbb évben egy vagy egy sem.
Ez is azt mutatja, hogy az idei év kivételes volt. S a SEFAG eredményeit elnézve: valamit jól csinálnak a somogyi társaságnál.
– A legnagyobb 24 órás tömegű trófea 12,75 kg volt, amely Szántódról érkezett, 231,06 CIC pontot kapott, és a kísérő hivatásos vadász Nagy Árpád volt. A legnagyobb pontszámot elért bika 231,85 CIC pontot ért el, 12,1 kg tömegű, a Nyugat-Zselici vadászterületről került terítékre Balogh Erik erdőmérnök kíséretében, számolt be az eredményekről Varga Gyula, a SEFAG Zrt. vadgazdálkodási és turisztikai osztályvezetője.
Trófeaszemle NagysallérbanFotók: Lang Róbert
Nőtt az elejtett trófeák súlya
Az érmes bikák átlagos tömege meghaladta a 10 kilogrammot, és a szeptemberben terítékre került gímbikák átlagéletkora 10,26 év lett, ami szintén emelkedés az előző évhez képest. Az 158 gímbikából 135 kapott érmet, ez 85 százalékos érmes arányt jelent. Korábban az átlagtömeg 7,7 kg, az érmes arány pedig körülbelül 60% volt.
A korosztályi megoszlás szerint a bikák 40 százaléka öreg, 61 százalékuk középkorú, s csupán 2 példány fiatal korosztályú. Az érmes bikák között 30 arany, 65 ezüst, és 40 bronz minősítést kapott.
- A 10 kiló fölötti bikák száma szintén növekedett: míg tavaly 11 ilyen példány volt, idén már 19 bika érte el ezt a tömeget.
A trófeaszemlén a vármegyei adatokról is hallhattak az érdeklődők. – Nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek önökkel a tizenötödik trófeaszemlén. Somogy vadgazdálkodása is követi a ma elhangzott trendeket. Tavaly 24 647 nagyvadat ejtettek el Somogyban. Néhány éve még csak a vaddisznó számított ilyen mennyiségnek; a gím kivételével az összes nagyvad állománya csökkent. 4 163 trófeát mutattak be bírálatra a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi Főosztály vadászati részlegénél. Nagy öröm, hogy volt kiemelkedő trófea is: Drávaszentesen 264,29 CIC pontra bírált bika esett a Duna-Dráva Nemzeti Park vadászterületén, mondta Neszményi Zsolt, főispán.