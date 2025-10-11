október 11., szombat

Brigitta névnap

Múltidéző

Felbolydult az egész város emiatt a vásár miatt

Már 24 éve annak, hogy egykori kollégánk Bekes József ötlete alapján életre hívták a Karaván Expót. Annyira nagy durranás volt a vásár Kaposváron, hogy még a forgalmat is megbénították a rendezvényre igyekvők a Mező utcában.

Koszorus Rita
1992 áprilisában tartották a második Karaván Expót a Mező utcában, amelynek vásárigazgatója egykori kollégánk Bekes József volt. Az első expó névadója a Karaván Tüzép volt, ami a Mező Imre úton működött.

vásár
(Balról) Bekes József ötlete alapján hívták életre az expot. Fotó: SH Archív 

– A tüzép alapítója Murányi Ferenc, helyi vállalkozó volt. Akkoriban a Mai napnál dolgoztam, és egyszer a rádióban hallottam, hogy Szekszárdon hasonló vásárt rendeznek. Épp Budapestről tartottam hazafelé, bementem Murányi Ferenchez, és megbeszéltük: mi is csinálunk egy ilyet Kaposváron, idézte fel a közkedvelt expó történetét Bekes József. 

Felbolydult egész Kaposvár. Fotó: SH Archív 

 A vásár, ahol mindenki ott akart lenni

Az első Karaván Expó annyira jól sikerült, hogy az egész város felfordult – nem lehetett lekanyarodni a Mező utca felé a hatalmas forgalomtól. Autót is sorsoltak ki a résztvevők között, és a hangulat fergeteges volt.

Mintegy tízezer látogató fordult meg a vásárban. 

– Jelentős szerepet játszott a szervezésben Domján Péter, a Somogyi Néplap értékesítési vezetője. Az egész Dél-Dunántúlról mintegy 150 cég árusított, volt Karaván Rádió és Karaván Újság is – ezeknek a példányai ma már igazi kincset érnek – mesélte Bekes József.

Fantasztikus volt a hangulat. 

Rengetegen jöttek el a Karaván Expóra, mindenki jól érezte magát. – Murányi Ferenc akkoriban szeretett kuglizni, és egyetlen éjszaka alatt építtetett egy kuglipályát, amit a látogatók a vásár idején használhattak is. Az egésznek volt egy különös bája: kolbászt ropogtattak a vendégek és vették az olcsó almát, jókedvűek voltak, mondta a Karaván Expók egykori vásárigazgatója.

Az egész régióból érkeztek kiállítók. 

A vásár sztárvendégei között ott volt Szűcs Judit és Szandi is, akik hatalmas sikert arattak. A rendezvényhez gazdasági fórum is kapcsolódott – bár akkor Szabados Péter volt a polgármester, a fórumot Szita Károly nyitotta meg. – Az is az én ötletem volt, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol a vállalkozók találkozhatnak egymással, tette hozzá Bekes József.

Több mint tízezer látogató fordult meg az első Karaván Expón – Kaposvár ekkor érezhette először, hogy a rendszerváltás után a piacgazdaság szelleme valóban megérkezett a városba.

 

