Leleplezték a BYD furgonjait, amelyek hamarosan elárasztják az országot

Kelei Zita, Őrtilos község polgármestere a napokban Budapesten járt a térség polgármestereivel, hogy megtekintsék a Versenyképes Járások Program keretében beszerzett elektromos járműveket. A fejlesztés célja, hogy a dél-somogyi települések hatékonyabban és környezetkímélőbben működhessenek.

– A Versenyképes Járások Program keretében elektromos járművek beszerzése valósul meg, amelyek a településeink hatékonyabb, környezetkímélőbb működését segítik majd elő – írta közösségi média oldalán Kelei Zita. – Ezeket a járműveket tekintettük meg közösen Budapesten. Öröm látni, hogy a fejlesztések nemcsak modernizálják az önkormányzatok munkáját, hanem a fenntarthatóság irányába is nagy lépést jelentenek.

A Versenyképes Járások Program keretében elindult az elektromos járművek beszerzése

Forrás: Kelei Zita Facebook oldala

A polgármester által megosztott képen számos BYD elektromos furgon látható. A Világgazdaság cikke szerint ezek az ETP3 modellek, melyek hatótávolságát 300 kilométerre becsülik egyetlen töltéssel. Teherbírása akár 720 kilogramm is lehet.

A Versenyképes Járások Program új szemléletet hoz

A mostani fejlesztés a Versenyképes Járások Program része, amely új szemléletet hoz a hazai területfejlesztésben. A program célja, hogy a települések egymásrautaltsága helyett együttműködésen alapuló, térségi fejlesztési szemlélet érvényesüljön. A dél-somogyi járások számára az elektromos járművek beszerzése egyszerre jelent gazdasági és környezeti előnyt: csökkenhet az üzemeltetési költség, miközben a települések működése is zöldebbé válik.