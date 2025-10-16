október 16., csütörtök

Elektromos autók

Leleplezték a BYD furgonjait, amelyek hamarosan elárasztják az országot

Címkék#Kelei Zita#Versenyképes Járások Program#BYD#Őrtilos

A 65 milliárd forintos területfejlesztési program keretében Dél-Somogyban is fontos beruházások kezdődtek meg. A Versenyképes Járások Program keretében elindult az elektromos járművek beszerzése, amely a helyi önkormányzatok hatékonyabb és környezetbarátabb működését segíti, minden bizonnyal a Szegeden gyárat építő BYD segítségével – számolt be róla a Világgazdaság.

Klein Péter Nándor

Kelei Zita, Őrtilos község polgármestere a napokban Budapesten járt a térség polgármestereivel, hogy megtekintsék a Versenyképes Járások Program keretében beszerzett elektromos járműveket. A fejlesztés célja, hogy a dél-somogyi települések hatékonyabban és környezetkímélőbben működhessenek.
A Versenyképes Járások Program keretében elektromos járművek beszerzése valósul meg, amelyek a településeink hatékonyabb, környezetkímélőbb működését segítik majd elő – írta közösségi média oldalán Kelei Zita. – Ezeket a járműveket tekintettük meg közösen Budapesten. Öröm látni, hogy a fejlesztések nemcsak modernizálják az önkormányzatok munkáját, hanem a fenntarthatóság irányába is nagy lépést jelentenek.

A Versenyképes Járások Program keretében elindult az elektromos járművek beszerzése
Forrás: Kelei Zita Facebook oldala

A polgármester által megosztott képen számos BYD elektromos furgon látható. A Világgazdaság cikke szerint  ezek az ETP3 modellek, melyek hatótávolságát 300 kilométerre becsülik egyetlen töltéssel. Teherbírása akár 720 kilogramm is lehet.

A Versenyképes Járások Program új szemléletet hoz 

A mostani fejlesztés a Versenyképes Járások Program része, amely új szemléletet hoz a hazai területfejlesztésben. A program célja, hogy a települések egymásrautaltsága helyett együttműködésen alapuló, térségi fejlesztési szemlélet érvényesüljön. A dél-somogyi járások számára az elektromos járművek beszerzése egyszerre jelent gazdasági és környezeti előnyt: csökkenhet az üzemeltetési költség, miközben a települések működése is zöldebbé válik.

Hogy miért éppen erre a modellre eshetett a választás az a Világgazdaság cikkéből kiderül. 

 

