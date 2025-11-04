Rangos elismerést kapott Egyed Linda, a Fino-Food Kft. ügyvezetője, aki az idei somogyi Prima díj gálán az év Somogy vármegyei vállalkozója díjat kapta. A Sonline Podcast legutóbbi adásában a díjazott cégvezető beavatott egy sikeres női vezető történetébe és abba is, hogyan lehet hagyományokra építve folyamatosan megújulni.

Az Év vállalkozója díjat vehette át Egyed Linda, a vármegye egyik legjobban prosperáló cégének vezetője.

A cég családi vállalkozásból innovatív élelmiszeripari csoporttá nőtte ki magát. A Fino-Food Kft. története a ’90-es évek elejéig nyúlik vissza. Egyed Linda 2005-ben csatlakozott a céghez, majd édesapjával közösen vezette azt 2018-ig, amikor önálló ügyvezető lett. A cég azóta is családi irányítás alatt működik: testvérei és férje is részt vesz a napi munkában. – Ez a díj nemcsak az én érdemem – mondta Egyed Linda. – A közös munka eredménye, amit a családdal, a kollégákkal és a partnereinkkel együtt értünk el.

Együtt fejlődött a céggel

A tejfeldolgozó vállalkozás 2006 óta működik Kaposváron, és mára egy több lábon álló élelmiszeripari csoport része, amely a növénytermesztéstől kezdve a tejfeldolgozáson át a kereskedelemig lefedi az élelmiszerláncot. – A stabilitást és a hosszú távú fenntarthatóságot a több lábon állás biztosítja, vélekedett az ügyvezető. – A mezőgazdaságban nem lehet minden év nyereséges, de ha több területen vagyunk jelen, kiegyenlítődnek a nehezebb időszakok.

Egyed Linda volt a Sonline Podcast vendége.

Szommerné Egyed Linda mindössze 25 éves volt, amikor először vállalta a vezetői szerepet. – A fiatalságom eleinte nagyobb kihívás volt, mint a nőiségem. Idő kellett ahhoz, hogy megtanuljam: a vezetéshez alázat is kell, nem elég az ötlet és a lelkesedés.

A vállalkozó szerint az élelmiszeriparban a folyamatos változás az egyetlen állandó. – A siker kulcsa az innováció és a nyitottság – legyen szó új ízekről, technológiákról vagy szervezeti fejlesztésről.

A Fino-Food az utóbbi években a hazai piacon elsőként jelent meg 100 százalékban növényi alapú, vegán tejtermék-helyettesítőkkel. Ezeket ugyanazzal a minőségbiztosítási rendszerrel gyártják, mint hagyományos termékeiket. – Nem ellenségként tekintünk a vegán termékekre, mondta Egyed Linda. – Számunkra ez egy lehetőség, hogy a tejfehérje-allergiásoknak, a tudatos fogyasztóknak és a flexitáriánus életmódot követőknek is választási lehetőséget adjunk.