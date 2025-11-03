Az eredeti számok már nem tarthatók, két számjegyű minimálbér emelés kellene

Az avatóünnepségre szép számmal érkeztek vendégek. Az elnök szerint az ilyen alkalmak mindig jó lehetőséget adnak arra, hogy ne csak ünnepeljenek, hanem beszéljenek a legaktuálisabb szakszervezeti kérdésekről, így most az év végi minimálbér- és garantált bérminimum-tárgyalások kerültek a középpontba.

A minimálbér-emelésről is kérdeztük Zlati Róbertet Fotó: Muzslay Péter

Hároméves bérmegállapodás – újratárgyalás küszöbén

„Van egy hároméves megállapodásunk, amelynek az első évét most zárjuk le” – mondta Zlati Róbert. A dokumentumban a felek három évre előre rögzítették a minimálbér-növekedés ütemét: az idei évre 9%, a következőre 13%, a harmadik évre pedig 17% szerepel.

A megállapodás azonban tartalmaz egy fontos kitételt: ha a gazdasági mutatók – például a GDP-növekedés, az infláció vagy az átlagbér-növekedés – 1%-nál nagyobb eltérést mutatnak a prognózishoz képest, akkor újra tárgyalni kell. Sajnos most ez az eltérés negatív irányú – tette hozzá. Az idei infláció a vártnál magasabb, a GDP pedig gyengébben teljesít, így az eredeti számok tarthatatlanná váltak. A számok összességében most egy 11,5%-os minimálbér-emelést indokolnának, ha semmiben nem egyeznénk meg – mondta az elnök.

Két kulcsszó: minimálbér és garantált bérminimum

A szakszervezeti oldal célja, hogy a garantált bérminimum is 10% fölött növekedjen. – A munkáltatói oldal ennél jóval alacsonyabb értékeket szeretne, ami számunkra elfogadhatatlan. Nemcsak az összegről van szó, hanem arról is, hogy 2027-re elérjük az átlagkereset 50%-át minimálbérként, ahogyan az uniós irányelvek is előírják – hangsúlyozta Zlati. Jelenleg ez az arány csupán 41–42%, így a kitűzött cél eléréséhez dinamikus, legalább évi 12%-os emelésre lenne szükség.

Zlati Róbert Kaposváron Fotó: Muzslay Péter

A kormány hajlandó lenne engedményeket tenni: amennyiben a felek megállapodnak, 1%-kal csökkenhetne a szociális hozzájárulási adó (szocho). Ehhez azonban legkésőbb november 10-ig meg kellene születnie a megállapodásnak, hogy a november közepi kormányülésen napirendre kerülhessen.

Ha sikerülne 10–12% közötti emelésben megállapodni, azzal már elégedettek lennénk, hiszen ezzel legalább a minimálbér és a garantált bérminimum közötti különbség nem csökkenne tovább.

A tárgyalások nem pusztán a számokról szólnak

Zlati kiemelte: a szakszervezeti oldal nem pusztán gazdasági, hanem emberi kérdésként tekint a bértárgyalásokra.

A bérek mögött emberek, családok vannak. Nekünk az a dolgunk, hogy ne csak a statisztikákat, hanem a mindennapi megélhetést is szem előtt tartsuk.

Bár a tárgyalások most még nem hoztak konkrét eredményt, a szakszervezeti szövetség elnöke bizakodó. Úgy gondolja, hogy nem lesz könnyű, de hisz abban, hogy meg tudnak egyezni egy olyan megoldásban, ami a dolgozóknak is, a gazdaságnak is fenntartható.