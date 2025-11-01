Az időjárás tehet róla, hogy elmarad a tökúsztatás ezen a dunántúli tavon

Néhány éve állandó őszi programmá vált a tökúsztatás. A helyszín is kialakult már, a bőszénfai tavon úsztatta meg az eddigi években tökcsónakját Keresztes Martin. A sántosi fiatalember eleinte csak óriásira nőtt terméseivel vonta magára a figyelmet, majd gondolt egyet, és vízre is tette a legnagyobbat. Ez idén elmarad, hiszen nem lett olyan méretű tök, ami a Titanicot meghazudtolva tudná szelni a bőszénfai habokat.

Ilyen fotó idén nem készül, mert a tök úsztatás elmarad

Fotó: Muzslay Péter

Az Atlantic Giant nevű fajta ismérve, hogy hatalmasra képes nőni, ezért is volt kiváló vagy három éven keresztül hajófaragásra és bőszénfai tökúsztatásra. Tavaly egy 120 kilós megtermett tököt úsztatott meg Keresztes Martin, aminél sorban álltak a gyerekek, hogy kipróbálhassák. Ez idén nem jön össze, mert nem úgy alakultak a rendezvény megszervezésének feltételei és tök sem termett igazán nagy.

– Az óriástökök tekintetében nem sikerült jól az év, nem kimondottan erre az időjárásra találták ki ezt a fajtát. A tűző napon megégett az indák vége, abszolút nem bírja ezt az erős sugárzást – magyarázta a sántosi termelő.

Próbálkozott árnyékoló hálóval, hogy megóvja a termést a forróságtól, de az sem segített.

– Több rétegben talán fogna valamit, de így semmi értelme nem volt – tette hozzá. Ezzel szemben a halloween tök termés nagyon jól sikerült, az még szinte szerette is a sántosi forró nyarat. Keresztes Martin kérdésünkre elmondta: dacára az időjárási viszontagságoknak, a jövőben szeretne próbálkozni még óriástökkel, de biztosan fog termelni a jövőben is faragnivaló, halloween tököt is.

Gyengén termett a tök

Fotó: Lang Róbert

Divat lett a tökölés

Az elmúlt években új, de jó szokást vettünk fel: ez a sütőtök fogyasztásának felfutása. A régen szinte a téli túlélést segítő sütőtök manapság megint divatba jött, hála az egészséges táplálkozás terjedésének, illetve számos új recept és étel konyhánkba beillesztésének. Amint a termelőknél a kiterjesztett idejű görögdinnye-kínálat lecseng, a standok egy része ezzel a kedvelt gyümölccsel telik meg.

Azonban ez sem termett jól az idei évben.

– Nagydobosi sütőtököt termelek, de rossz lett a termés, mondhatni, hogy olyan 30 százalékos – mondta kérdésünkre Krista Zoltán, ságvári őstermelő. Itt nem az aszály okozott gondot, hanem a májusi hideg, ami miatt a fejlődésnek indult növények megálltak a növésben és vagy három hétig így is maradtak. Ennek az lett az eredménye, hogy nem nőttek megfelelő méretűre a bokrok és csak kevés tök érett be, tette hozzá. Az ő esetében ez végül is nem kiesés, mert ezekből a tökökből is savanyúságot készít. De azt idén nem ő dönti el, hogy mennyi kovászolt sütőtök lesz, hanem a természet megtette már helyette.