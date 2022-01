A Tiszántúlon, főként északkeleten viszont továbbra is valószínűbb a fagyos, szürke, felhős, párás idő.

Napközben is marad az ország nagyobb részén a napsütés. A Tiszántúl térségében lehet a reggeli párásságból kialakuló vékonyodó rétegfelhőzet.

A Dunántúlon mérséklődik, de még kissé élénk marad az északi szél, másutt nem lesz számottevő légmozgás.

Éjszaka már országszerte szélcsendes, alapvetően csillagfényes időre van kilátás, de párásodhat a levegő, foltokban köd is képződhet. Ismét zömében fagypont alá süllyed a hőmérséklet, de nyugaton csak gyenge fagy várható, míg keleten, északkeleten kell továbbra is erős faggyal számolni.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek délután 8,

szombat reggel 2,

szombat délután 7,

vasárnap reggel 0 fok körül alakul.

Hideg fronthatásra számíthatunk, emiatt többeknél jelentkezhet fejfájás, erősödhetnek a görcsös és az ízületi panaszok. Forrás: met.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap gyenge délies légmozgás mellett északon és keleten változó, mérsékelt felhőzet, másutt inkább napos idő várható. Említést érdemlő csapadék nem valószínű. Északkeleten még mindig marad a hideg, fagypont körüli, alatti maximumokkal.

- Hétfőn hidegfront érkezik: a középső országrészben felerősödő, északnyugaton és a Duna mentén viharos északnyugati széllel, másutt mérsékeltebb légmozgással. Változóan napos-felhős időben, a felhőátvonulásokból szórványosan előfordulhat hó-, havas eső zápor. Északkeleten is megenyhül az idő.

- Kedden előreláthatólag marad az élénk, erős északi szél. Nagyrészt napos, csapadékmentes időben bízhatunk.

- Szerdán, csütörtökön várhatóan gyengül a légmozgás. Hajnalban országszerte lehet fagy. Változó, olykor szakadozott felhőzet, csapadékmentes idő a legvalószínűbb. forrás: eumet.hu