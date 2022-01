Eleinte folytatódhat a havazás Somogyban, illetve hózáporok is kialakulhatnak, melyekből végül 5-10 centiméter vastag hóréteg is összegyűlhet. Hófúvás is kialakulhat az erős légmozgás miatt. Később vékonyodik, felszakadozik a felhőzet és ismét felhős lesz az égbolt térségünkben. Este már nem várható havazás.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat reggel -2,

szombat délután 3,

vasárnap reggel -2 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Változékony időre számíthatunk, emiatt a fokozottan érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás-ingadozás előfordulhat. Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap az ország legnagyobb részén napos, csapadékmentes idő várható, ugyanez igaz Somogy megyére is.