Délelőtt nagyobbrészt napos idő lesz jellemző mérsékelt felhősödésekkel. Eleinte még élénk, erős lökések kísérhetik az ÉNY-i szelet, de fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

Délutántól vastagodó felhőzet sodródik megyénk fölé nyugat felől. Számottevő csapadék nem valószínű. Legyengül a légmozgás.

Éjszaka változó, megvastagodó, majd csökkenő felhőzet várható. Számottevő csapadék nem érkezik. Gyenge marad, de D-ire fordul a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 0,

csütörtök délután 6,

péntek reggel 1 fok körül alakul.

Egyre inkább a melegfrontra érzékenyeket terhelheti az időjárás. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. (Forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken mérsékelt D-i széllel érkező melegfrontra van kilátás. Nagyobbrészt felhős, délen, délnyugaton naposabb idő várható, többnyire csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben van esélye hószállingózás, átmeneti hóesés előfordulásának. Hajnalban már hidegfont érkezik, erősödő ÉNY-i széllel, szakadozó felhőzettel, futó záporokkal.

- Szombatra változóan napos-felhős, az ország ÉNY-DK irányú középső sávjában szeles idő ígérkezik. Elvétve, az északi, északkeleti határszélen lehet vegyes halmazállapotú zápor, de alapvetően csapadékmentes idő valószínű.

- Az Alföldön és a főváros környékén vasárnap is erős szélre van kilátás, másutt mérsékelt légmozgás valószínűbb. Erősen felhős idő ígérkezik, csak kevés napsütés lehet.

- Hétfőn is még erősen szeles idő várható, csak délnyugaton és északkeleten marad a mérsékeltebb a légmozgás. A változó felhőzetből elszórtan alakulhatnak ki futó záporok, északon, északkeleten havas eső, illetve hózápor is lehet.

- Keddre frontmentes, szélcsendes, napos, nyugodt, az évszakos átlagnál enyhébb idő ígérkezik.

(Forrás: eumet.hu)