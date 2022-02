Délkeleti irányban átrobog az ország felett egy csapadékmező, néhány órán át tartó esővel. Délután hidegfront érkezik, a kezdetben élénk délnyugati szél északnyugatira fordul és viharossá fokozódik.

Délután, este, a hideg levegő beáramlásával, itt-ott átmenetileg havas esőbe, hóesésbe is válthat a csapadék.

Az esti órákban elvonul, megszűnik a csapadék, majd csökkenni kezd a felhőzet. Este mérséklődik, majd az éjszaka második felében újból megerősödik, viharossá fokozódik a szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 6,

szombat délután 10,

vasárnap reggel 1 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden, szerdán is erős, helyenként viharos ÉNY-i szél fúj. Felhőátvonulások mellett, elszórtan kialakulhatnak záporok. Az Északi-középhegység térségében hózáporok is lehetnek. Szerdán, keleten borongósabb idő valószínűbb, ott tartósabb eső, havas eső is lehet.

- Csütörtökön döntően szélcsendesebb, nyugodtabb időjárás ígérkezik, sok napsütéssel. Csak északnyugaton kezd el délután felhősödni az ég, és ott megélénkül a déli szél is.

- Pénteken is még kellemes, napos idő a legvalószínűbb, gyenge, mérsékelt délies széllel.

- Szombaton már borongós idő ígérkezik, és estétől csapadék is érkezhet. (forrás: eumet.hu)