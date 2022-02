A legerősebb széllökések az északnyugati országrészben várhatóak, és elérhetik a 60-70 km/órát, míg a délnyugati határvidéken és az északkeleti megyékben mérsékeltebb légmozgás a valószínűbb.

Szakadozott, gyorsan változó felhőzet mellett elszórtan előfordul vegyes halmazállapotú, záporos csapadék is. Az északkeleti határvidéken lehet tartósabb, szitáló, szállingózó csapadék.

Többnyire az évszakos átlagnál enyhébb idő várható, a keleti határvidéken lesz átlagosan alacsony a hőmérséklet.

Éjszaka is erős marad a szél, a legerősebb széllökések a Balaton térségében és a középső országrészben elérhetik a 70-80 km/órát. Csillagfényes idő valószínű, keleten is csökken a felhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 5,

szerda reggel 2,

szerda délután 8,

csütörtök reggel 2 fok körül alakul.

Mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyeket megterheli az időjárás. A fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. Ingerlékenyebbé is válhatunk. (Forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökre távozó hidegfront, délelőtt nagyobbrészt napos, eleinte még szeles idő várható. Délutántól vastagodó felhőzet sodródhat a térség fölé nyugat felől. Számottevő csapadék nem valószínű, északnyugaton lehet itt-ott szitálás. Legyengül a légmozgás.

- Pénteken mérsékelt D-i széllel érkező melegfrontra van kilátás. Nagyobbrészt felhős idő várható többnyire csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben van esélye hószállingózás, átmeneti hóesés előfordulásának. Hajnalban már hidegfont érkezése körvonalazódik erősödő ÉNY-i széllel, szakadozó felhőzettel.

- Szombatra változóan napos-felhős, az ország ÉNY-DK irányú, középső sávjában erősen szeles idő ígérkezik. Elvétve lehet vegyes halmazállapotú zápor, de alapvetően csapadékmentes idő valószínű.

- A középső országrészben vasárnap is erős szélre van kilátás, másutt mérsékelt légmozgás a valószínűbb. Napos, fátyolfelhős idő ígérkezik.

- Hétfőn is még erősen szeles idő várható a középső országrészben, míg nyugaton és keleten valószínűleg marad a mérsékeltebb légmozgás. Nyugaton, délnyugaton naposabb, északon, északkeleten felhősebb időre van kilátás. Ott elvétve hószállingózás sem kizárt. (Forrás: eumet.hu)