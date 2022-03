Egy mediterrán ciklon közelíti meg déli országhatárainkat, ezért a déli megyék, így Somogy felett is felhős idő várható, és itt-ott előfordulhat hószállingózás, kisebb havas eső is. Délelőtt a középső országrész felett változó vastagságú, olykor szakadozott felhőzet, míg északon gyengén felhős ég, napsütés a valószínűbb. Délután északabbra húzódhat a dél felől érkező felhőzet, így az északi térség fölött is felhősödés várható. Hószállingózás, szitálás továbbra is csak a déli határvidéken valószínű. Általában gyenge, olykor kissé élénkebb ÉK-i légmozgás lesz jellemző. Éjszaka többnyire erősen felhős égbolt várható. Számottevő csapadék nem érkezik. Hajnalban, északon kissé szakadozhat a felhőtakaró.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel -2,

vasárnap délután 7,

hétfő reggel 0 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn zömében zárt felhőzet várható, de időnként, elsősorban az északi országrész felett felszakadozhat a felhőtakaró, kisüthet a nap. Elszórtan kialakulhatnak vegyes halmazállapotú záporok. Tartós, jelentős csapadék nem érkezik. A Dunántúlon, majd este északkeleten is megerősödik az É-i szél.

- Kedden élénk, gyakran erős lökésekkel is kísért ÉK-i szél ígérkezik. Délelőtt kisüthet a nap, majd erős felhősödések mellett számítani lehet hózáporra, havas eső záporra.

- Szerdán is hasonlóan alakul az idő. Napos és felhősebb időszakok területek váltakoznak. Hózápor, havas eső zápor itt-ott előfordulhat, de jelentős csapadék továbbra sem valószínű.

- Csütörtökre erős ÉK-i szél és napsütés ígérkezik most, de már jelentősen nő az előrejelzés bizonytalansága.

- Pénteken napos, frontmentes idő egyelőre a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)