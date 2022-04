Napos, változóan gomolyfelhős időre van kilátás. Számottevő eső nem várható. Hűvös lesz.

Éjszaka csillagfényes, és erősebben felhős területek váltakoznak. Reggel előfordulhat egy-egy zápor, hózápor. Néhol gyenge fagy is lehet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 1,

vasárnap délután 13,

hétfő reggel 1 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. forrás: met.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Húsvéthétfőn már mérsékeltebb, de még sokfelé élénk szél fúj. Döntően erősen felhős időre van kilátás, kevés napsütéssel, elszórtan záporokkal. Főként reggel, illetve napközben a hegyekben hózápor is lehet.

- Kedden folytatódik a zömmel erősen felhős idő, főként a Duna mentén, illetve a Dunántúl keleti felén elszórtan záporokkal. A szél tovább mérséklődik, de marad a hűvös. Csak kevés helyen lehet tartósabb napsütés.

- Szerdán, említést érdemlő csapadék már nem valószínű. Napsütéssel indul a nap, majd többfelé erősebben megnövekszik a felhőzet.

- Csütörtökön napos, északon borongós idő a legvalószínűbb, ott kisebb esővel. Délen már egészen kellemesen alakulhat a hőmérséklet, de egyelőre még nem reménykedhetünk tartós felmelegedésben. forrás: eumet.hu