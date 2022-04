Kedden folytatódik a felhős idő Somogyban, elszórtan záporokkal. A délután második felében várhatóan fokozatosan csökken, tartósabban felszakadozik a felhőzet, záporok is kevesebb helyen fordulnak elő, de előfordulnak. A szél országszerte legyengül és egész nap gyenge marad, de marad az évszakos átlagnál hűvösebb időjárás. A Dunántúl fölé előreláthatólag nyugat felől egy csapadékmező felhőzete húzódik, így ott borongósabb égbolt alatt eső is várható, utóbbi elsősorban a nyugati, délnyugati határvidék mentén.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 4,

kedd délután 11,

szerda reggel 3 fok körül alakul.

Fronthatás ugyan most nincs, de térségünkbe továbbra is hűvösebb levegő áramlik, ezért a légköri változásokra különösen érzékenyek a hidegfrontoknál tapasztalható tüneteket észlelhetik. Ezek között a fejfájás, migrén lehet a legszembetűnőbb, a reumatikus betegségben szenvedőknél az általános panaszok is fokozódhatnak. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán is folytatódik az erős felhősödésekkel, itt-ott időszakos napsütéssel és elszórtan záporokkal tarkított, változékony időjárás. Északon valószínű több napsütés, kevesebb csapadék, délen felhősebb idő, gyakoribb zápor. Estére várhatóan országszerte lecsökken a felhőzet.

- Csütörtökön délnyugatról húzódhat fölénk összefüggőbb felhőtakaró. Délnyugaton borongós idő valószínűbb, elszórtan mérsékelt esőkkel, míg az ország északkeleti felén naposabb időre van kilátás. Ott este vastagodhat meg a felhőzet.

- Péntekre szeles, változékony idő ígérkezik zömmel erősen felhős égbolt mellett csak átmeneti naposabb időszakok fordulhatnak elő, délután pedig megnő a hevesebb záporok kialakulásának esélye. Zivatar is előfordulhat.

- Szombaton - még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – mérsékeltebb gomolyfelhősödés mellett tartósabb napsütéseben lehet bízni elvétve egy-egy futó záporral és az évszakos átlagnak megfelelő hőmérséklettel.

- Vasárnapra hidegfront érkezése körvonalazódik. Enyhe, napos délelőttöt követően délután erőteljes gomolyfelhősödést követően heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. (forrás: eumet.hu)