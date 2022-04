Délelőtt valószínű több napsütés, míg délután változó erősségű felhősödések mellett szórványosan futó záporok alakulhatnak ki. Keleten van nagyobb esélye csapadék előfordulásának, ott az ég is megdörrenhet.

Jellemzően gyenge, a Duna-Tisza közén, délelőtt még élénk, majd ott is gyengülő ÉNY-i szél fúj.

Éjszaka gyengén felhős, csillagfényes égbolt és országszerte legyengülő légmozgás valószínű. Gyorsan hűl a levegő, hideg lesz a hajnal, foltokban gyenge fagyra is készülni kell.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap délután 11,

hétfő reggel 1,

hétfő délután 12,

kedd reggel 2 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (Forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden országszerte gyenge légmozgásra van kilátás. Napsütéses, melegedő időre van kilátás.

- Szerdán, csütörtökön napsütéses, időnként fátyolfelhős, nyugodt, melegedő időben bízhatunk.

- Nagypénteken - még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de - egy hidegfront érheti el térségünket. Hatására változékonyabbra fordulhat az idő szélerősödéssel, felhősödésekkel, szórványosan esőkkel, záporokkal. A front előtt még magasra emelkedhet a hőmérséklet.

- Nagyszombatra egyelőre szeles, változóan napos-felhős, elszórtan, időszakosan záporos idő ígérkezik északon erősebb, délen mérsékeltebb lehűléssel.

- Húsvétvasárnap szeles, hűvös időre van kilátás elszórtan szemerkélésekkel, kisebb esőkkel.

(Forrás: eumet.hu)