Szórványosan ezen a napon is kialakulhatnak záporok. Elsősorban a délután folyamán zivatargóc is kialakulhat. A tartósabban felhős térségben pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, míg a naposabb déli és keleti térségben fülledt, meleg idő valószínűbb. Éjszaka északon zömében erősen felhős marad az ég, kisebb esők, záporok is előfordulnak. A déli országrész felett felszakadozhat a felhőzet és nem valószínű csapadék.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 23,

szombat reggel 12,

szombat délután 21,

vasárnap reggel 11 fok körül alakul.

Fronthatás nem várható, de a lokálisan kialakuló záporok, zivatarok okozta hirtelen időjárás-változás kihathat szervezetünkre. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap is még sok felhő melletti változékony, záporokkal, zivatargócokkal tarkított idő vált valószínűbbé. Csapadék legnagyobb eséllyel az északi és délkeleti megyékben fordul elő. Tartósabb napsütésre a Dunától keletre van több esély.

- Hétfőn, keleten megélénkülő északi szél hoz valamivel szárazabb levegőt térségünkbe. A napsütés mellett, főként a középső országrészben, a Duna vonalában elszórtan még lehetnek záporok, kisebb eséllyel zivatargócok.

- Kedden, szerdán, csütörtökön előreláthatólag csapadékmentes, napos vagy fátyolfelhőzeten át szűrt napsütéses, kellemesen meleg, napról-napra melegedő idő alakul ki mérsékelt D-ies légmozgással. Csütörtökön már nyárias értékekre van kilátás, 25 fok fölé várható az országos átlag hőmérséklet, néhol a +28 fokot is meghaladhatja.

- Péntektől válhat ismét változékonyabbá, labilisabbá a légköri helyzet. (forrás: eumet.hu)