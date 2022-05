Napsütéses, időnként és helyenként mérsékelten fátyol-, illetve gomolyfelhős idő lesz jellemző. Csapadék nem valószínű.

Kellemesen, május második felének megfelelően alakul a hőmérséklettel. Délen várhatóak a magasabb értékek.

A légmozgás mérsékelt, néhol kissé élénk lesz.

Éjszaka is marad a csillagfényes égbolt, itt-ott átmeneti, mérsékelt felhősödéssel. Csapadéktól nem kell tartani. Gyenge vagy mérsékelt légmozgás lesz jellemző.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 10,

csütörtök délután 25,

péntek reggel 14 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. Forrás: met.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken délelőtt is nagyrészt napos, nyáriasan meleg, kissé fülledt idő ígérkezik. Délután hidegfront közelít, nő a légköri labilitás, gomolyfelhősödésre, és elszórtan kialakuló záporokra, zivatargócokra van kilátás. Heves zivatarok kialakulásához is kedvezőek lesznek a légköri feltételek. Éjjel megerősödik az É-i szél.

- Szombattól keddig az évszakos átlagnál hűvösebb, változékony, döntően erősen felhős, borongós időre készülhetünk, csak átmeneti, kevés napsütéssel. Időszakosan előforduló esőre, záporokra, néhol zivatarokra is számítani kell. Gyakran fúj erős É-ias szél.

forrás: eumet.hu